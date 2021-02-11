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https://ria.ru/20210211/spasateli-1596949976.html
В Приамурье спасатели освободили щенка, застрявшего в решетке
В Приамурье спасатели освободили щенка, застрявшего в решетке
Спасатели в Благовещенске освободили щенка, который во время прогулки по территории Амурской областной больницы застрял в решетке, сообщает Амурский центр... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:15
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хорошие новости
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 фев - РИА Новости. Спасатели в Благовещенске освободили щенка, который во время прогулки по территории Амурской областной больницы застрял в решетке, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.Хозяйка собаки поблагодарила спасателей.
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благовещенск, происшествия

В Приамурье спасатели освободили щенка, застрявшего в решетке

11:15 11.02.2021
 
© Амурский центр ГЗ и ПБСпасение щенка, застрявшего в решетке. Кадр из видео
Спасение щенка, застрявшего в решетке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Амурский центр ГЗ и ПБ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 фев - РИА Новости. Спасатели в Благовещенске освободили щенка, который во время прогулки по территории Амурской областной больницы застрял в решетке, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Дежурной смене поступило сообщение, что на территории областной больницы застрял в решетке щенок. Для его извлечения спасателям пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ): с помощью ГАСИ они аккуратно разжали прутья и освободили животное. Во время операции ни спасатели, ни щенок не пострадали", - сообщает центр.
В городе Пыть-Яхе ХМАО полицейские спасли бездомного щенка - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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