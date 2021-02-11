https://ria.ru/20210211/spasateli-1596949976.html
В Приамурье спасатели освободили щенка, застрявшего в решетке
В Приамурье спасатели освободили щенка, застрявшего в решетке
Спасатели в Благовещенске освободили щенка, который во время прогулки по территории Амурской областной больницы застрял в решетке, сообщает Амурский центр... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:15
2021-02-11T11:15
2021-02-11T11:15
хорошие новости
благовещенск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596949747_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_5ae91a6b73f8b677d251e5441b6f4cdf.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 фев - РИА Новости. Спасатели в Благовещенске освободили щенка, который во время прогулки по территории Амурской областной больницы застрял в решетке, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.Хозяйка собаки поблагодарила спасателей.
https://ria.ru/20210211/khozyaeva-1596941629.html
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596949747_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_54a2cddd49a8d798e1450ded98cc51f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благовещенск, происшествия