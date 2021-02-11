https://ria.ru/20210211/spasateli-1596949976.html

В Приамурье спасатели освободили щенка, застрявшего в решетке

В Приамурье спасатели освободили щенка, застрявшего в решетке

Спасатели в Благовещенске освободили щенка, который во время прогулки по территории Амурской областной больницы застрял в решетке, сообщает Амурский центр... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:15

2021-02-11T11:15

2021-02-11T11:15

хорошие новости

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 фев - РИА Новости. Спасатели в Благовещенске освободили щенка, который во время прогулки по территории Амурской областной больницы застрял в решетке, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.Хозяйка собаки поблагодарила спасателей.

https://ria.ru/20210211/khozyaeva-1596941629.html

благовещенск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благовещенск, происшествия