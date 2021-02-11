https://ria.ru/20210211/spasateli-1596891168.html

Лучший в городе: как москвичей спасают с воздуха

Лучший в городе: как москвичей спасают с воздуха

Высотная и плотная застройка, активное пешеходное и автомобильное движение, разные погодные условия – помощь горожанам, попавшим в чрезвычайную ситуацию, в... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:00

2021-02-11T10:00

2021-02-11T10:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

московский авиационный центр

ка-32а11вс

ка-32

москва

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Высотная и плотная застройка, активное пешеходное и автомобильное движение, разные погодные условия – помощь горожанам, попавшим в чрезвычайную ситуацию, в огромном мегаполисе является непростой задачей. Однако московские службы спасения всегда готовы оперативно прийти на помощь пострадавшим. Для этого у них "на вооружении" имеется уникальная техника, например, лучший в мире вертолет для тушения пожаров и выполнения транспортных задач Ка-32А11ВС. Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) провели показательную тренировку, в ходе которой продемонстрировали, как чудо-машина работает на благо людей. Новый вертолет Ка-32А11ВС за прошедший год хорошо себя зарекомендовал, так как является лучшей машиной в мире для тушения пожаров и выполнения транспортных задач, указывает замдиректора МАЦ по организации летной работы Олег Катальшев. "У этой машины большой запас мощности, она нечувствительна к метеоусловиям и уже успела доказать нам свою универсальность. Этот вертолет может доставлять на место происшествия спасателей, на внешней подвеске поднимать грузы до пяти тонн", – рассказывает он.Эта машина в апреле прошлого года принимала участие в ликвидации крупного пожара на складе в Рязановском поселении ТиНАО. В тот день экипажи трех вертолетов выполнили 36 сливов и сбросили на очаг возгорания 180 тонн воды. В январе 2021 года Ка-32А11ВС привлекался для тушения пожара в Северном Тушине, где загорелся топливозаправщик и одноэтажная постройка. Экипаж выполнил три слива, сбросив на очаг возгорания 15 тонн воды. А на днях,7 февраля, вертолет участвовал в ликвидации крупного пожала на Варшавском шоссе, где двумя экипажами Московского авиационного центра было выполнено 50 сливов, сброшено свыше 200 тонн воды. Что касается прошедших учений, то в этот раз в них приняла участие одна из смен службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСО) Московского авиацентра. Это подразделение, созданное в 2019 году, уже оказало помощь более 250 москвичам. В его составе — 26 профессиональных спасателей, владеющих методом беспарашютного десантирования с вертолета.Первая ситуация, которую отрабатывают спасатели Московского авиацентра, начинается с того, что они прибывают по вызову на вертолетную площадку. Их цель – пострадавший, оказавшийся в поле. Сотрудники быстро загружают необходимое для работы в воздухе оборудование и взлетают. По прибытии на место происшествия спасатели спускаются вниз на лебедке и поднимают условно потерпевшего с помощью специального приспособления – спасательной косынки. Она предназначена для удобства транспортировки людей на борт воздушного судна и не требует никакой особой подготовки пострадавших. Вертолет в это время находится в воздухе. Следом спасатели показывают, как можно вызволять людей с различными травмами из труднодоступных мест, то есть тех, кто не может даже самостоятельно сидеть. Лежачего человека, в роли которого манекен, эвакуируют с помощью специальных вертолетных носилок. Стоит сказать, что для ликвидации пожаров на вертолеты Ка-32А Московского авиационного центра устанавливается специальная система – водосливное устройство ВСУ-5. С помощью ВСУ-5 можно набирать и сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно. В течение нескольких секунд происходит сброс. Воду, как правило, пилоты набирают в ближайшем от места ЧС водоеме и при тушении, если работает несколько вертолетов, выстраиваются в так называемую "карусель" – летят друг за другом и по очереди сбрасывают воду на пожар. Главное отличие новинки от предыдущей модели – уход от аналоговых приборов, рассказывает командир воздушного судна Андрей Михалевич. "Мы перешли полностью на электронику. Здесь есть метеорадар, GPS для обоих пилотов, электронная радиосвязь. Аналоговые приборы остались как дублирующие, то есть просто для контроля. Силовая установка осталась та же. Но в целом этот вертолет, конечно же, мощнее. У него лучше устойчивость и управляемость. Он способен летать в любую погоду", – подчеркивает пилот.В этом году Московский авиационный центр будет вводить в эксплуатацию и ставить на дежурство второй Ка-32А11ВС. Также планируется введение в состав дежурных сил и средств воздушных судов после капитального ремонта: пожарного вертолета Ми-26Т и санитарного ВК117С-2. Для второго вертолета Ка-32А11ВС разрабатывается система горизонтального, вертикального и бокового пожаротушения, которая позволит выполнять ликвидацию пожаров различной сложности на любой высоте. Что касается службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, то в 2021 году планируется разработка и внедрение новых аварийно-спасательных технологий в условиях городской среды.

https://realty.ria.ru/20201225/spasateli-1587292541.html

https://ria.ru/20201110/spasateli-1583751025.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский авиационный центр, ка-32а11вс, ка-32, москва