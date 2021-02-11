Лучший в городе: как москвичей спасают с воздуха
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник Московского авиационного центра (МАЦ) во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
Высотная и плотная застройка, активное пешеходное и автомобильное движение, разные погодные условия – помощь горожанам, попавшим в чрезвычайную ситуацию, в огромном мегаполисе является непростой задачей. Однако московские службы спасения всегда готовы оперативно прийти на помощь пострадавшим. Для этого у них "на вооружении" имеется уникальная техника, например, лучший в мире вертолет для тушения пожаров и выполнения транспортных задач Ка-32А11ВС. Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) провели показательную тренировку, в ходе которой продемонстрировали, как чудо-машина работает на благо людей.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
Сотрудник Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
Новый вертолет Ка-32А11ВС за прошедший год хорошо себя зарекомендовал, так как является лучшей машиной в мире для тушения пожаров и выполнения транспортных задач, указывает замдиректора МАЦ по организации летной работы Олег Катальшев. "У этой машины большой запас мощности, она нечувствительна к метеоусловиям и уже успела доказать нам свою универсальность. Этот вертолет может доставлять на место происшествия спасателей, на внешней подвеске поднимать грузы до пяти тонн", – рассказывает он.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, приспособленный для полетов в сложных метеоусловиях, во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей Московского авиационного центра
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, приспособленный для полетов в сложных метеоусловиях, во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей Московского авиационного центра
Эта машина в апреле прошлого года принимала участие в ликвидации крупного пожара на складе в Рязановском поселении ТиНАО. В тот день экипажи трех вертолетов выполнили 36 сливов и сбросили на очаг возгорания 180 тонн воды. В январе 2021 года Ка-32А11ВС привлекался для тушения пожара в Северном Тушине, где загорелся топливозаправщик и одноэтажная постройка. Экипаж выполнил три слива, сбросив на очаг возгорания 15 тонн воды. А на днях,7 февраля, вертолет участвовал в ликвидации крупного пожала на Варшавском шоссе, где двумя экипажами Московского авиационного центра было выполнено 50 сливов, сброшено свыше 200 тонн воды.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники Московского авиационного центра (МАЦ) во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС
Сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ) во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС
Что касается прошедших учений, то в этот раз в них приняла участие одна из смен службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСО) Московского авиацентра. Это подразделение, созданное в 2019 году, уже оказало помощь более 250 москвичам. В его составе — 26 профессиональных спасателей, владеющих методом беспарашютного десантирования с вертолета.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТренировка спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС
Тренировка спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС
Первая ситуация, которую отрабатывают спасатели Московского авиацентра, начинается с того, что они прибывают по вызову на вертолетную площадку. Их цель – пострадавший, оказавшийся в поле. Сотрудники быстро загружают необходимое для работы в воздухе оборудование и взлетают.
25 декабря 2020, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизниВ своей стихииКак работают спасатели Москвы
По прибытии на место происшествия спасатели спускаются вниз на лебедке и поднимают условно потерпевшего с помощью специального приспособления – спасательной косынки. Она предназначена для удобства транспортировки людей на борт воздушного судна и не требует никакой особой подготовки пострадавших. Вертолет в это время находится в воздухе.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
Сотрудники Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
Следом спасатели показывают, как можно вызволять людей с различными травмами из труднодоступных мест, то есть тех, кто не может даже самостоятельно сидеть. Лежачего человека, в роли которого манекен, эвакуируют с помощью специальных вертолетных носилок.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, приспособленный для полетов в сложных метеоусловиях
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, приспособленный для полетов в сложных метеоусловиях
Стоит сказать, что для ликвидации пожаров на вертолеты Ка-32А Московского авиационного центра устанавливается специальная система – водосливное устройство ВСУ-5. С помощью ВСУ-5 можно набирать и сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно. В течение нескольких секунд происходит сброс. Воду, как правило, пилоты набирают в ближайшем от места ЧС водоеме и при тушении, если работает несколько вертолетов, выстраиваются в так называемую "карусель" – летят друг за другом и по очереди сбрасывают воду на пожар.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
Сотрудник Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
Главное отличие новинки от предыдущей модели – уход от аналоговых приборов, рассказывает командир воздушного судна Андрей Михалевич. "Мы перешли полностью на электронику. Здесь есть метеорадар, GPS для обоих пилотов, электронная радиосвязь. Аналоговые приборы остались как дублирующие, то есть просто для контроля. Силовая установка осталась та же. Но в целом этот вертолет, конечно же, мощнее. У него лучше устойчивость и управляемость. Он способен летать в любую погоду", – подчеркивает пилот.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
Сотрудник Московского авиационного центра во время показательной тренировки уникальной службы воздушных спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС, приспособленного для полетов в сложных метеоусловиях
В этом году Московский авиационный центр будет вводить в эксплуатацию и ставить на дежурство второй Ка-32А11ВС. Также планируется введение в состав дежурных сил и средств воздушных судов после капитального ремонта: пожарного вертолета Ми-26Т и санитарного ВК117С-2.
Для второго вертолета Ка-32А11ВС разрабатывается система горизонтального, вертикального и бокового пожаротушения, которая позволит выполнять ликвидацию пожаров различной сложности на любой высоте. Что касается службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, то в 2021 году планируется разработка и внедрение новых аварийно-спасательных технологий в условиях городской среды.