https://ria.ru/20210211/sorevnovaniya-1596992495.html

В "Лыжне России" в Липецке впервые примут участие инвалиды

В "Лыжне России" в Липецке впервые примут участие инвалиды

Впервые во всероссийских соревнованиях "Лыжня России", которые пройдут в Липецкой области 13 февраля, примут участие 25 человек с ограниченными возможностями... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:05

2021-02-11T15:05

2021-02-11T15:05

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Впервые во всероссийских соревнованиях "Лыжня России", которые пройдут в Липецкой области 13 февраля, примут участие 25 человек с ограниченными возможностями здоровья от объединения "Больше, чем добро", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Состязания проводятся в регионе с 2004 года.Артамонов отметил, что команда "Больше, чем добро" состоит из представителей общественных и благотворительных организаций Липецкой области "Благополучие", "Солнечный мир", "Вместе делаем добро", "ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке". Они готовы продемонстрировать свои возможности и приверженность к здоровому образу жизни, что является безусловной инклюзивной формой солидарности в спорте.

https://ria.ru/20210210/spetstekhnika-1596799962.html

липецкая область

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2021

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игорь артамонов, липецкая область