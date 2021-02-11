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Липецкая область
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В "Лыжне России" в Липецке впервые примут участие инвалиды
В "Лыжне России" в Липецке впервые примут участие инвалиды
Впервые во всероссийских соревнованиях "Лыжня России", которые пройдут в Липецкой области 13 февраля, примут участие 25 человек с ограниченными возможностями... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:05
2021-02-11T15:05
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Впервые во всероссийских соревнованиях "Лыжня России", которые пройдут в Липецкой области 13 февраля, примут участие 25 человек с ограниченными возможностями здоровья от объединения "Больше, чем добро", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Состязания проводятся в регионе с 2004 года.Артамонов отметил, что команда "Больше, чем добро" состоит из представителей общественных и благотворительных организаций Липецкой области "Благополучие", "Солнечный мир", "Вместе делаем добро", "ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке". Они готовы продемонстрировать свои возможности и приверженность к здоровому образу жизни, что является безусловной инклюзивной формой солидарности в спорте.
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игорь артамонов, липецкая область

В "Лыжне России" в Липецке впервые примут участие инвалиды

15:05 11.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВсероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2017". Слева - Николай Морилов
Всероссийская массовая лыжная гонка Лыжня России - 2017. Слева - Николай Морилов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Впервые во всероссийских соревнованиях "Лыжня России", которые пройдут в Липецкой области 13 февраля, примут участие 25 человек с ограниченными возможностями здоровья от объединения "Больше, чем добро", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Состязания проводятся в регионе с 2004 года.
Артамонов отметил, что команда "Больше, чем добро" состоит из представителей общественных и благотворительных организаций Липецкой области "Благополучие", "Солнечный мир", "Вместе делаем добро", "ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке". Они готовы продемонстрировать свои возможности и приверженность к здоровому образу жизни, что является безусловной инклюзивной формой солидарности в спорте.
"Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Мы работает над тем, чтобы предоставить особенным жителям региона возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом", – сказал Артамонов.
Игорь Артамонов вручает сотрудникам лесопожарной службы ключи от новой техники - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 12:26Липецкая область
Липецкая лесопожарная служба получила новую спецтехнику
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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