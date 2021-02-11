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Украина и Евросоюз начали пересмотр соглашения об ассоциации
Украина и Евросоюз начали пересмотр соглашения об ассоциации
Пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС уже стартовал, в кратчайшие сроки документ будет пересмотрен и подписаны все изменения, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T21:46
2021-02-11T21:46
денис шмыгаль
брюссель
нато
евросоюз
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС уже стартовал, в кратчайшие сроки документ будет пересмотрен и подписаны все изменения, заявил на брифинге в четверг премьер страны Денис Шмыгаль.По его словам, Киев согласовал с Евросоюзом шаги по обновлению параметров соглашения об ассоциации с ЕС и начало диалога по обновлению параметров зоны свободной торговли с ЕС.Седьмое заседание Совета ассоциации Украина-Европейский союз прошло в Брюсселе 11 февраля. Шмыгаль ранее сообщил, что Киев в ходе заседания Совета ассоциации Украина-ЕС намерен обсудить вступление страны в НАТО и ускорение этого процесса, а также вопросы обновления соглашения об ассоциации с ЕС.Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
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денис шмыгаль, брюссель, нато, евросоюз, киев, украина, в мире

Украина и Евросоюз начали пересмотр соглашения об ассоциации

21:46 11.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНа заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году
На заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС уже стартовал, в кратчайшие сроки документ будет пересмотрен и подписаны все изменения, заявил на брифинге в четверг премьер страны Денис Шмыгаль.

"Что касается пересмотра соглашения – действительно он начался в эти дни, он стартовал, об этом объявлено и дальше работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись… Это работа, которая, очевидно, будет продолжаться в этом году и надеюсь, что в кратчайшие сроки мы сможем пересмотреть соглашение и подписать все изменения", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, Киев согласовал с Евросоюзом шаги по обновлению параметров соглашения об ассоциации с ЕС и начало диалога по обновлению параметров зоны свободной торговли с ЕС.
Седьмое заседание Совета ассоциации Украина-Европейский союз прошло в Брюсселе 11 февраля. Шмыгаль ранее сообщил, что Киев в ходе заседания Совета ассоциации Украина-ЕС намерен обсудить вступление страны в НАТО и ускорение этого процесса, а также вопросы обновления соглашения об ассоциации с ЕС.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
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