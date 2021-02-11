https://ria.ru/20210211/soglashenie-1597122095.html

Украина и Евросоюз начали пересмотр соглашения об ассоциации

Украина и Евросоюз начали пересмотр соглашения об ассоциации

Пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС уже стартовал, в кратчайшие сроки документ будет пересмотрен и подписаны все изменения, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T21:46

2021-02-11T21:46

2021-02-11T21:46

денис шмыгаль

брюссель

нато

евросоюз

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595174733_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_ba90fb08f6d1c2e393fc6e9fd124437b.jpg

КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС уже стартовал, в кратчайшие сроки документ будет пересмотрен и подписаны все изменения, заявил на брифинге в четверг премьер страны Денис Шмыгаль.По его словам, Киев согласовал с Евросоюзом шаги по обновлению параметров соглашения об ассоциации с ЕС и начало диалога по обновлению параметров зоны свободной торговли с ЕС.Седьмое заседание Совета ассоциации Украина-Европейский союз прошло в Брюсселе 11 февраля. Шмыгаль ранее сообщил, что Киев в ходе заседания Совета ассоциации Украина-ЕС намерен обсудить вступление страны в НАТО и ускорение этого процесса, а также вопросы обновления соглашения об ассоциации с ЕС.Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

https://ria.ru/20200711/1574162718.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

брюссель

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, брюссель, нато, евросоюз, киев, украина, в мире