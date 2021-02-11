https://ria.ru/20210211/smirnyy-1597117800.html

Полицейского признали виновным по делу о стрельбе в московском метро

Полицейского признали виновным по делу о стрельбе в московском метро

Коллегия присяжных заседателей сочла полицейского Алексея Смирнова виновным в двух эпизодах по делу о стрельбе в правоохранителей на станции "Рязанский... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T20:47

2021-02-11T20:47

2021-02-11T21:02

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей сочла полицейского Алексея Смирнова виновным в двух эпизодах по делу о стрельбе в правоохранителей на станции "Рязанский проспект" в Москве, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.Вердиктом присяжных установлено, что 18 сентября 2019 года в комнате полиции в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" Смирнов не менее 9 раз выстрелил из табельного пистолета в сотрудников полиции, причинив двоим из них ранения. В суде отметили, что присяжные, однако, сочли, что Смирнов заслуживает снисхождения.Теперь, согласно уголовно-процессуальному кодексу РФ, судебное разбирательство продолжится с участием сторон, но без присяжных.Обсуждение последствий вердикта назначено на 17 февраля в 11 часов.По данным следствия, в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй был ранен. Смирнов обвинялся в нескольких эпизодах по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, ему грозит пожизненный срок. Позднее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что ему также было предъявлено обвинение по двум эпизодам взяток.

https://ria.ru/20201224/golunov-1590771181.html

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россия, москва, происшествия