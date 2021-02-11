https://ria.ru/20210211/servis-1596992957.html

Эффективность цифровых бизнес-сервисов в России оценят предприниматели

Эффективность цифровых бизнес-сервисов в России оценят предприниматели

Специальный опрос для предпринимателей, который позволит выявить полезные цифровые сервисы для бизнеса в РФ, запустили Минэкономразвития и Корпорация МСП,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:06

2021-02-11T15:06

2021-02-11T15:06

россия

корпорация мсп

экономика

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специальный опрос для предпринимателей, который позволит выявить полезные цифровые сервисы для бизнеса в РФ, запустили Минэкономразвития и Корпорация МСП, сообщили РИА новости в корпорации.Там уточнили, что ключевая задача исследования – получить подробную обратную связь от бизнес-сообщества, проанализировать полученную информацию и на основе этих данных сформировать максимально клиентоориентированные цифровые сервисы поддержки бизнеса. Анкета состоит из нескольких блоков, направленных на оценку удобства и доступности действующих сервисов, выбор приоритетных для предпринимателей новых услуг и сервисов, а также предоставляет возможность поделиться своими идеями по новым направлениям цифровых сервисов. Результаты опроса будут использованы для развития продуктовой линейки цифровой экосистемы поддержки МСП, которую разрабатывает Минэкономразвития."Опрос – это как раз одна из удобных и эффективных форм получения обратной связи от бизнеса, которая поможет нам агрегировать информацию и сформировать конкретные шаги по улучшению системы развития института предпринимательства. Только клиенториентированный подход формирования и предоставления государственной поддержки будет по-настоящему востребован у предпринимательского сообщества", - добавил со своей стороны генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

https://ria.ru/20210202/podderzhka-1595662656.html

https://ria.ru/20210129/ovtsy-1595117910.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, корпорация мсп, экономика