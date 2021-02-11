Эффективность цифровых бизнес-сервисов в России оценят предприниматели
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специальный опрос для предпринимателей, который позволит выявить полезные цифровые сервисы для бизнеса в РФ, запустили Минэкономразвития и Корпорация МСП, сообщили РИА новости в корпорации.
"Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП запустило опрос для предпринимателей, который поможет определить наиболее востребованные цифровые услуги и сервисы для бизнеса в рамках создания единой экосистемы мер поддержки. Принять участие в опросе можно до 12 марта на сайте корпорации", - сообщили в организации.
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Там уточнили, что ключевая задача исследования – получить подробную обратную связь от бизнес-сообщества, проанализировать полученную информацию и на основе этих данных сформировать максимально клиентоориентированные цифровые сервисы поддержки бизнеса. Анкета состоит из нескольких блоков, направленных на оценку удобства и доступности действующих сервисов, выбор приоритетных для предпринимателей новых услуг и сервисов, а также предоставляет возможность поделиться своими идеями по новым направлениям цифровых сервисов. Результаты опроса будут использованы для развития продуктовой линейки цифровой экосистемы поддержки МСП, которую разрабатывает Минэкономразвития.
"Для нас крайне важна обратная связь от бизнес-сообщества, потому что при разработке цифровых сервисов для предпринимателей мы учитываем их потребности и пожелания", - передали в корпорации слова замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой.
"Опрос – это как раз одна из удобных и эффективных форм получения обратной связи от бизнеса, которая поможет нам агрегировать информацию и сформировать конкретные шаги по улучшению системы развития института предпринимательства. Только клиенториентированный подход формирования и предоставления государственной поддержки будет по-настоящему востребован у предпринимательского сообщества", - добавил со своей стороны генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.