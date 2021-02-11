https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597113800.html

В США назвали условие отмены санкций против России

В США назвали условие отмены санкций против России

США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины, заявил на... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T20:13

2021-02-11T20:13

2021-02-11T22:28

россия

обсе

василий небензя

совет безопасности оон

республика крым

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сша

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ООН, 11 фев – РИА Новости. США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины, заявил на заседании СБ ООН представитель американской миссии Родни Хантер."Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс", - сказал Хантер.Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины.Ранее на сегодняшнем заседании СБ ООН постпред РФ при Василий Небензя напомнил, что бывший глава Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан ранее уже заявлял, "что СММ не фиксировала и не фиксирует нахождение российских военных подразделений на Донбассе".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210201/blinken-1595367140.html

https://ria.ru/20210203/ugroza-1595791794.html

россия

республика крым

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, василий небензя, совет безопасности оон, республика крым, оон, сша, в мире