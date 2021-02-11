https://ria.ru/20210211/sanktsii-1596995310.html

Постпреды ЕС обсудили возможные санкции против России из-за Навального

Постпреды ЕС обсудили возможные санкции против России из-за Навального

Постпреды ЕС обсудили визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, а также дальнейшие шаги в отношении России, включая санкции, в связи с... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:17

2021-02-11T15:17

2021-02-11T15:49

жозеп боррель

алексей навальный

евросоюз

политика

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Постпреды ЕС обсудили визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, а также дальнейшие шаги в отношении России, включая санкции, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает агентство Блумберг.Источники агентства отмечают, что постпреды ЕС обсудили в ходе встречи в среду возможные санкции в отношении России на фоне ситуации с Навальным. Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, по данным агентства, отказался прокомментировать обсуждения, при этом добавил, что работа над возможными мерами "продолжается".Сам Боррель ранее заявил о намерении инициировать новые санкции в отношении России. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем - в марте на саммите объединения.Страны ЕС критикуют решение суда по делу Алексея Навального, а также задержания участников несогласованных акций в его поддержку.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210211/sanktsii-1596950485.html

https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

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жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, политика