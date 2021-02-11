https://ria.ru/20210211/sanatorii-1596881006.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в российские санатории

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в российские санатории

Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется туристам отдых в российских здравницах, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:11

2021-02-11T10:11

2021-02-11T10:11

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новости - туризм

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется туристам отдых в российских здравницах, сообщает АТОР.Участники рынка говорят, что за год стоимость летнего санаторного отдыха по акции раннего бронирования выросла в среднем на пять-десять процентов.По оценкам экспертов, сейчас в среднем по России стоимость пребывания в здравнице эконом-класса с лечением и трехразовым питанием составляет от полутора до двух тысяч рублей в сутки. В санатории среднего ценового сегмента расходы составят от 2,5 до 4,5 тысячи рублей в сутки, а высокого — от 4,5 тысячи рублей.В первую очередь, на волне повышенного спроса подорожали объекты Черноморского побережья. Некоторые из них накануне сезона проводят реновацию лечебной инфраструктуры и номерного фонда, что также стало поводом для повышения цен.По данным Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, уже в межсезонье санаторный отдых в Сочи с проживанием, питанием и лечение обойдется как минимум в 2,5 тысяч рублей в сутки. За стандартные условия нужно заплатить от 3,5 тысячи рублей, за проживание в номерах повышенной комфортности — от пяти тысяч рублей в день.

https://ria.ru/20210210/vetnam-1596223831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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