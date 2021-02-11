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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в российские санатории
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в российские санатории
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется туристам отдых в российских здравницах, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:11
2021-02-11T10:11
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется туристам отдых в российских здравницах, сообщает АТОР.Участники рынка говорят, что за год стоимость летнего санаторного отдыха по акции раннего бронирования выросла в среднем на пять-десять процентов.По оценкам экспертов, сейчас в среднем по России стоимость пребывания в здравнице эконом-класса с лечением и трехразовым питанием составляет от полутора до двух тысяч рублей в сутки. В санатории среднего ценового сегмента расходы составят от 2,5 до 4,5 тысячи рублей в сутки, а высокого — от 4,5 тысячи рублей.В первую очередь, на волне повышенного спроса подорожали объекты Черноморского побережья. Некоторые из них накануне сезона проводят реновацию лечебной инфраструктуры и номерного фонда, что также стало поводом для повышения цен.По данным Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, уже в межсезонье санаторный отдых в Сочи с проживанием, питанием и лечение обойдется как минимум в 2,5 тысяч рублей в сутки. За стандартные условия нужно заплатить от 3,5 тысячи рублей, за проживание в номерах повышенной комфортности — от пяти тысяч рублей в день.
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цены, туристы, черное море, отдых, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сочи

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в российские санатории

10:11 11.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка на сеансе озонотерапии в санатории "Ай-Петри"
Девушка на сеансе озонотерапии в санатории Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется туристам отдых в российских здравницах, сообщает АТОР.
Участники рынка говорят, что за год стоимость летнего санаторного отдыха по акции раннего бронирования выросла в среднем на пять-десять процентов.
По оценкам экспертов, сейчас в среднем по России стоимость пребывания в здравнице эконом-класса с лечением и трехразовым питанием составляет от полутора до двух тысяч рублей в сутки. В санатории среднего ценового сегмента расходы составят от 2,5 до 4,5 тысячи рублей в сутки, а высокого — от 4,5 тысячи рублей.
В первую очередь, на волне повышенного спроса подорожали объекты Черноморского побережья. Некоторые из них накануне сезона проводят реновацию лечебной инфраструктуры и номерного фонда, что также стало поводом для повышения цен.
По данным Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, уже в межсезонье санаторный отдых в Сочи с проживанием, питанием и лечение обойдется как минимум в 2,5 тысяч рублей в сутки. За стандартные условия нужно заплатить от 3,5 тысячи рублей, за проживание в номерах повышенной комфортности — от пяти тысяч рублей в день.
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