https://ria.ru/20210211/sakhorovo-1596942766.html

Омбудсмен сделала запрос в Сахарово после данных об обысках у задержанных

Омбудсмен сделала запрос в Сахарово после данных об обысках у задержанных

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что направила запрос в спецприемник в деревне Сахарово в новой Москве после... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:38

2021-02-11T10:38

2021-02-11T10:38

марина литвинович

новая москва

онк

татьяна потяева

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что направила запрос в спецприемник в деревне Сахарово в новой Москве после сообщений об обысках у задержанных.Ранее "Открытые медиа" со ссылкой на члена ОНК Марину Литвинович сообщили о том, что в спецприемнике "Сахарово" уже трое суток продолжаются обыски у задержанных из-за появления в интернете видеороликов, сделанных арестованными, телефоны отбирают. Также отмечалось, что некоторые задержанные жалуются на то, что на свободу некоторых выпускают на 7 часов позже, чем должны, и что родственников перестали пускать на парковку у входа.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с несогласованными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.По последним данным, в Сахарово в настоящее время находится свыше 800 административно арестованных.

https://ria.ru/20210210/spetspriemnik-1596787992.html

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марина литвинович, новая москва, онк, татьяна потяева, происшествия