Омбудсмен сделала запрос в Сахарово после данных об обысках у задержанных
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЦентр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве в Сахарово
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что направила запрос в спецприемник в деревне Сахарово в новой Москве после сообщений об обысках у задержанных.
Ранее "Открытые медиа" со ссылкой на члена ОНК Марину Литвинович сообщили о том, что в спецприемнике "Сахарово" уже трое суток продолжаются обыски у задержанных из-за появления в интернете видеороликов, сделанных арестованными, телефоны отбирают. Также отмечалось, что некоторые задержанные жалуются на то, что на свободу некоторых выпускают на 7 часов позже, чем должны, и что родственников перестали пускать на парковку у входа.
"Видела такие сообщения в СМИ, направила туда коллегам запрос, жду ответа",- сказала Потяева.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с несогласованными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
По последним данным, в Сахарово в настоящее время находится свыше 800 административно арестованных.