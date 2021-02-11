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https://ria.ru/20210211/sakhorovo-1596942766.html
Омбудсмен сделала запрос в Сахарово после данных об обысках у задержанных
Омбудсмен сделала запрос в Сахарово после данных об обысках у задержанных
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что направила запрос в спецприемник в деревне Сахарово в новой Москве после... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:38
2021-02-11T10:38
марина литвинович
новая москва
онк
татьяна потяева
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что направила запрос в спецприемник в деревне Сахарово в новой Москве после сообщений об обысках у задержанных.Ранее "Открытые медиа" со ссылкой на члена ОНК Марину Литвинович сообщили о том, что в спецприемнике "Сахарово" уже трое суток продолжаются обыски у задержанных из-за появления в интернете видеороликов, сделанных арестованными, телефоны отбирают. Также отмечалось, что некоторые задержанные жалуются на то, что на свободу некоторых выпускают на 7 часов позже, чем должны, и что родственников перестали пускать на парковку у входа.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с несогласованными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.По последним данным, в Сахарово в настоящее время находится свыше 800 административно арестованных.
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марина литвинович, новая москва, онк, татьяна потяева, происшествия

Омбудсмен сделала запрос в Сахарово после данных об обысках у задержанных

10:38 11.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЦентр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве в Сахарово
Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве в Сахарово - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что направила запрос в спецприемник в деревне Сахарово в новой Москве после сообщений об обысках у задержанных.
Ранее "Открытые медиа" со ссылкой на члена ОНК Марину Литвинович сообщили о том, что в спецприемнике "Сахарово" уже трое суток продолжаются обыски у задержанных из-за появления в интернете видеороликов, сделанных арестованными, телефоны отбирают. Также отмечалось, что некоторые задержанные жалуются на то, что на свободу некоторых выпускают на 7 часов позже, чем должны, и что родственников перестали пускать на парковку у входа.
"Видела такие сообщения в СМИ, направила туда коллегам запрос, жду ответа",- сказала Потяева.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с несогласованными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1232 – штрафы.
По последним данным, в Сахарово в настоящее время находится свыше 800 административно арестованных.
У центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Марина ЛитвиновичНовая МоскваОНКТатьяна ПотяеваПроисшествия
 
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