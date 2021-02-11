В Липецкой области кафе и ресторанам разрешили работать после 23.00
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициантки в закрытом ресторане на одной из улиц в Москве
ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области приняли решение снять запрет на работу кафе и ресторанов после 23 часов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в целом в области сохраняется тенденция к снижению числа заражённых коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в шести инфекционных госпиталях региона функционируют 1,9 тысяч коек, из них свободных около 30%.
Артамонов отметил, что на утро четверга, в Липецкой области первым компонентом "Спутник-V" привиты 31,3 тысяч человек. Полный курс получили 1,9 тысяч человек. Около 40% вакцинированных – люди старше 60 лет.
"Текущая эпидситуация позволяет нам снять данный запрет, но это не значит, что отменяются все ограничения. Предприятия общепита могут работать ночью, но при этом они по-прежнему должны соблюдать санитарные нормы. Будем проверять, контролировать, применять необходимые меры реагирования", – сказал Артамонов.