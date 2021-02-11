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Липецкая область
https://ria.ru/20210211/restorany-1597093173.html
В Липецкой области кафе и ресторанам разрешили работать после 23.00
В Липецкой области кафе и ресторанам разрешили работать после 23.00
Власти Липецкой области приняли решение снять запрет на работу кафе и ресторанов после 23 часов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:19
2021-02-11T18:19
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области приняли решение снять запрет на работу кафе и ресторанов после 23 часов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в целом в области сохраняется тенденция к снижению числа заражённых коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в шести инфекционных госпиталях региона функционируют 1,9 тысяч коек, из них свободных около 30%.Артамонов отметил, что на утро четверга, в Липецкой области первым компонентом "Спутник-V" привиты 31,3 тысяч человек. Полный курс получили 1,9 тысяч человек. Около 40% вакцинированных – люди старше 60 лет.
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игорь артамонов, липецкая область

В Липецкой области кафе и ресторанам разрешили работать после 23.00

18:19 11.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициантки в закрытом ресторане на одной из улиц в Москве
Официантки в закрытом ресторане на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области приняли решение снять запрет на работу кафе и ресторанов после 23 часов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в целом в области сохраняется тенденция к снижению числа заражённых коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в шести инфекционных госпиталях региона функционируют 1,9 тысяч коек, из них свободных около 30%.
Артамонов отметил, что на утро четверга, в Липецкой области первым компонентом "Спутник-V" привиты 31,3 тысяч человек. Полный курс получили 1,9 тысяч человек. Около 40% вакцинированных – люди старше 60 лет.
"Текущая эпидситуация позволяет нам снять данный запрет, но это не значит, что отменяются все ограничения. Предприятия общепита могут работать ночью, но при этом они по-прежнему должны соблюдать санитарные нормы. Будем проверять, контролировать, применять необходимые меры реагирования", – сказал Артамонов.
Игорь Артамонов вручает сотрудникам лесопожарной службы ключи от новой техники - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 12:26Липецкая область
Липецкая лесопожарная служба получила новую спецтехнику
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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