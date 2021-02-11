https://ria.ru/20210211/restorany-1597093173.html

В Липецкой области кафе и ресторанам разрешили работать после 23.00

В Липецкой области кафе и ресторанам разрешили работать после 23.00

Власти Липецкой области приняли решение снять запрет на работу кафе и ресторанов после 23 часов, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:19

2021-02-11T18:19

2021-02-11T18:19

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области приняли решение снять запрет на работу кафе и ресторанов после 23 часов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в целом в области сохраняется тенденция к снижению числа заражённых коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в шести инфекционных госпиталях региона функционируют 1,9 тысяч коек, из них свободных около 30%.Артамонов отметил, что на утро четверга, в Липецкой области первым компонентом "Спутник-V" привиты 31,3 тысяч человек. Полный курс получили 1,9 тысяч человек. Около 40% вакцинированных – люди старше 60 лет.

https://ria.ru/20210210/spetstekhnika-1596799962.html

липецкая область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область