https://ria.ru/20210211/raspravitsya-1596997661.html

Пушков рассказал о желании Европы расправиться с Россией

Пушков рассказал о желании Европы расправиться с Россией

При формировании политики в отношении России Европа руководствуется не разумом, а эмоциями, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:33

2021-02-11T15:33

2021-02-11T16:37

россия

европарламент

жозеп боррель

мария захарова

сергей лавров

евросоюз

алексей пушков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. При формировании политики в отношении России Европа руководствуется не разумом, а эмоциями, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.По словам сенатора, разногласия между Россией и ЕС обнажились еще в 2012 году из-за сирийского вопроса и с того момента противоречия только возрастали. При этом Европейский союз должен учитывать в своей политической стратегии "факт существования России как геополитической реальности", подчеркнул парламентарий. По мнению Пушкова, в политическом курсе Европарламента существует некая двойственность, при которой иностранные политики никак не могут игнорировать необходимость диалога по ряду важных тем, несмотря на собственные взгляды."Политические эмоции диктуют большинству в Ассамблее одно, но необходимость иметь Россию в своем составе заставляет делать другое и вносить серьезные коррекции в поведение. <…> А отказ от диалога с Россией привел бы только к дальнейшему снижению роли ЕС в мировой политике", — заключил он. Так Пушков прокомментировал прошедшие в Москве переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и последовавшую за ними реакцию как самого Борреля, так и российской стороны. Во время своего визита Боррель встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. В российской столице Боррель подчеркнул, что между Россией и ЕС есть сферы для продуктивного сотрудничества, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой. Однако после возвращения из Москвы Боррель в своем блоге заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза, не исключив расширение санкций странами ЕС против России.Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал журналистам, что переговоры Борреля в Москве были трудными, особенно для европейской стороны, но носили высокопрофессиональный характер. Смену позиции европейского представителя Мария Захарова объяснила тем, что Евросоюз попытался устроить Москве "публичную порку", но потерпел неудачу.

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596808038.html

https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европарламент, жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, алексей пушков