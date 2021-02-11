Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/raspravitsya-1596997661.html
Пушков рассказал о желании Европы расправиться с Россией
Пушков рассказал о желании Европы расправиться с Россией
При формировании политики в отношении России Европа руководствуется не разумом, а эмоциями, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:33
2021-02-11T16:37
россия
европарламент
жозеп боррель
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. При формировании политики в отношении России Европа руководствуется не разумом, а эмоциями, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.По словам сенатора, разногласия между Россией и ЕС обнажились еще в 2012 году из-за сирийского вопроса и с того момента противоречия только возрастали. При этом Европейский союз должен учитывать в своей политической стратегии "факт существования России как геополитической реальности", подчеркнул парламентарий. По мнению Пушкова, в политическом курсе Европарламента существует некая двойственность, при которой иностранные политики никак не могут игнорировать необходимость диалога по ряду важных тем, несмотря на собственные взгляды."Политические эмоции диктуют большинству в Ассамблее одно, но необходимость иметь Россию в своем составе заставляет делать другое и вносить серьезные коррекции в поведение. &lt;…&gt; А отказ от диалога с Россией привел бы только к дальнейшему снижению роли ЕС в мировой политике", — заключил он. Так Пушков прокомментировал прошедшие в Москве переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и последовавшую за ними реакцию как самого Борреля, так и российской стороны. Во время своего визита Боррель встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. В российской столице Боррель подчеркнул, что между Россией и ЕС есть сферы для продуктивного сотрудничества, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой. Однако после возвращения из Москвы Боррель в своем блоге заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза, не исключив расширение санкций странами ЕС против России.Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал журналистам, что переговоры Борреля в Москве были трудными, особенно для европейской стороны, но носили высокопрофессиональный характер. Смену позиции европейского представителя Мария Захарова объяснила тем, что Евросоюз попытался устроить Москве "публичную порку", но потерпел неудачу.
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
https://ria.ru/20210210/sanktsii-1596808038.html
https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42212e343cd317f1715413e87ac05c0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, европарламент, жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, алексей пушков

Пушков рассказал о желании Европы расправиться с Россией

15:33 11.02.2021 (обновлено: 16:37 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. При формировании политики в отношении России Европа руководствуется не разумом, а эмоциями, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Европарламент отражает не стратегию, а политические эмоции правящей элиты Евросоюза — так же, как это делает и ПАСЕ. Эмоции таковы, что с Россией хочется расправиться, причем уже давно", — заявил он.
По словам сенатора, разногласия между Россией и ЕС обнажились еще в 2012 году из-за сирийского вопроса и с того момента противоречия только возрастали. При этом Европейский союз должен учитывать в своей политической стратегии "факт существования России как геополитической реальности", подчеркнул парламентарий.
По мнению Пушкова, в политическом курсе Европарламента существует некая двойственность, при которой иностранные политики никак не могут игнорировать необходимость диалога по ряду важных тем, несмотря на собственные взгляды.
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:00
Европа загнала отношения с Россией в тупик. Но почему-то не рада этому
"Политические эмоции диктуют большинству в Ассамблее одно, но необходимость иметь Россию в своем составе заставляет делать другое и вносить серьезные коррекции в поведение. <…> А отказ от диалога с Россией привел бы только к дальнейшему снижению роли ЕС в мировой политике", — заключил он.
Так Пушков прокомментировал прошедшие в Москве переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и последовавшую за ними реакцию как самого Борреля, так и российской стороны.
Во время своего визита Боррель встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. В российской столице Боррель подчеркнул, что между Россией и ЕС есть сферы для продуктивного сотрудничества, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 12:58
В Кремле прокомментировали высказывания Борреля о новых санкциях
Однако после возвращения из Москвы Боррель в своем блоге заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза, не исключив расширение санкций странами ЕС против России.
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал журналистам, что переговоры Борреля в Москве были трудными, особенно для европейской стороны, но носили высокопрофессиональный характер. Смену позиции европейского представителя Мария Захарова объяснила тем, что Евросоюз попытался устроить Москве "публичную порку", но потерпел неудачу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 08:00
Почему будущее Европы зависит от ее отношений с Россией
 
РоссияЕвропарламентЖозеп БоррельМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюзАлексей Пушков
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния