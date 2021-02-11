Пушков рассказал о желании Европы расправиться с Россией
15:33 11.02.2021 (обновлено: 16:37 11.02.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. При формировании политики в отношении России Европа руководствуется не разумом, а эмоциями, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Европарламент отражает не стратегию, а политические эмоции правящей элиты Евросоюза — так же, как это делает и ПАСЕ. Эмоции таковы, что с Россией хочется расправиться, причем уже давно", — заявил он.
По словам сенатора, разногласия между Россией и ЕС обнажились еще в 2012 году из-за сирийского вопроса и с того момента противоречия только возрастали. При этом Европейский союз должен учитывать в своей политической стратегии "факт существования России как геополитической реальности", подчеркнул парламентарий.
По мнению Пушкова, в политическом курсе Европарламента существует некая двойственность, при которой иностранные политики никак не могут игнорировать необходимость диалога по ряду важных тем, несмотря на собственные взгляды.
"Политические эмоции диктуют большинству в Ассамблее одно, но необходимость иметь Россию в своем составе заставляет делать другое и вносить серьезные коррекции в поведение. <…> А отказ от диалога с Россией привел бы только к дальнейшему снижению роли ЕС в мировой политике", — заключил он.
Так Пушков прокомментировал прошедшие в Москве переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и последовавшую за ними реакцию как самого Борреля, так и российской стороны.
Во время своего визита Боррель встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. В российской столице Боррель подчеркнул, что между Россией и ЕС есть сферы для продуктивного сотрудничества, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой.
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Однако после возвращения из Москвы Боррель в своем блоге заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза, не исключив расширение санкций странами ЕС против России.
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал журналистам, что переговоры Борреля в Москве были трудными, особенно для европейской стороны, но носили высокопрофессиональный характер. Смену позиции европейского представителя Мария Захарова объяснила тем, что Евросоюз попытался устроить Москве "публичную порку", но потерпел неудачу.
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