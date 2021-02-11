https://ria.ru/20210211/rabochie-1597083684.html

СК завел дело после гибели рабочих в Подмосковье

СК завел дело после гибели рабочих в Подмосковье

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел пяти рабочих, предположительно, отравившихся угарным газом или алкоголем на... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:40

2021-02-11T17:40

2021-02-11T17:40

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел пяти рабочих, предположительно, отравившихся угарным газом или алкоголем на стройплощадке в Солнечногорске, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По предварительным данным следствия, накануне рабочие приехали на объект для трудоустройства и разместились в строительном вагончике. Одиннадцатого февраля один из мужчин обнаружил своих напарников без признаков жизни и незамедлительно вызвал скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть пяти человек.По ее словам, в рамках расследования назначено пять судебно-медицинских экспертиз, допрошены работники площадки, проводятся осмотры изъятых вещдоков и документов.

https://ria.ru/20210125/gaz-1594442638.html

россия

солнечногорск

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2021

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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), солнечногорск, происшествия