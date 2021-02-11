СК завел дело после гибели рабочих в Подмосковье
© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудники экстренных служб на месте гибели пяти человек в Солнечногорске
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел пяти рабочих, предположительно, отравившихся угарным газом или алкоголем на стройплощадке в Солнечногорске, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"По результатам проведенной проверки по факту обнаружения на производственной площадке тел пяти рабочих без видимых признаков насильственной смерти возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ) (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам - ред.)", - сказала Врадий.
По предварительным данным следствия, накануне рабочие приехали на объект для трудоустройства и разместились в строительном вагончике. Одиннадцатого февраля один из мужчин обнаружил своих напарников без признаков жизни и незамедлительно вызвал скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть пяти человек.
"По предварительной информации эксперта, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Установлено, что теплоснабжение бытовки осуществлялось за счет газовой горелки, подключенной к переносному газовому баллону. Также в ходе осмотра в бытовке обнаружены три пустые бутылки из-под спиртного, поэтому следствием наряду с другими будет проверена и версия об отравлении алкогольной продукцией", - добавила Врадий.
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По ее словам, в рамках расследования назначено пять судебно-медицинских экспертиз, допрошены работники площадки, проводятся осмотры изъятых вещдоков и документов.