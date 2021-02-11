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Российские туристы рассказали, куда отправятся на 23 февраля и 8 марта
Российские туристы рассказали, куда отправятся на 23 февраля и 8 марта
Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они собираются провести длинные выходные, приуроченные к гендерным праздникам, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:45
2021-02-11T11:45
2021-02-11T11:45
отдых
праздник
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23 февраля
туризм
туристы
новости - туризм
8 марта
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они собираются провести длинные выходные, приуроченные к гендерным праздникам, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование в соцсетях среди 3160 пользователей и выяснили, что запланировали путешествие менее половины (45 процентов) из них.Для поездки нужно чуть больше времени, отметили респонденты, но 75 процентов из них пока не решили, будут ли брать дополнительные дни отпуска, чтобы немного продлить отдых.Те, кто все же хочет отправиться в тур, пока склоняются к спонтанному путешествию — его рассматривают 54 процента опрошенных.Половина пользователей сказали, что мечтают встретить День защитника Отечества или Международный женский день за границей.Поездку в качестве подарка близким на гендерные праздники уже приготовили 18 процентов клиентов.
https://ria.ru/20210210/vetnam-1596223831.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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отдых, праздник, 23 февраля, туризм, туристы, новости - туризм, 8 марта
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они собираются провести длинные выходные, приуроченные к гендерным праздникам, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование в соцсетях среди 3160 пользователей и выяснили, что запланировали путешествие менее половины (45 процентов) из них.
Для поездки нужно чуть больше времени, отметили респонденты, но 75 процентов из них пока не решили, будут ли брать дополнительные дни отпуска, чтобы немного продлить отдых.
Те, кто все же хочет отправиться в тур, пока склоняются к спонтанному путешествию — его рассматривают 54 процента опрошенных.
Половина пользователей сказали, что мечтают встретить День защитника Отечества или Международный женский день за границей.
Поездку в качестве подарка близким на гендерные праздники уже приготовили 18 процентов клиентов.