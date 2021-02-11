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Дегтярев продолжает решать проблемы жителей региона, встречаясь лично
Дегтярев продолжает решать проблемы жителей региона, встречаясь лично
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает совместно с краевым правительством решать проблемы жителей региона, в четверг состоялась очередная РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:41
2021-02-11T12:41
дальний восток
михаил дегтярев
верхнебуреинский район
хабаровск
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 11 фев - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает совместно с краевым правительством решать проблемы жителей региона, в четверг состоялась очередная личная встреча с гражданами.В пресс-службе рассказали, что людей, в том числе, волнует ведение бизнеса на "дальневосточных" гектарах, работа социального такси в районах, оборудование остановочных павильонов, ремонт фасадов, строительство новых больниц и перспективы расселения аварийного жилья.По информации главного управления губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организаций и контролю поручений, на данный момент уже решен ряд вопросов. Так, многодетным родителям Липатовым из Хабаровска помогли перевести ребенка в детский сад возле дома, в селе имени Полины Осипенко на улице Лесной было восстановлено уличное освещение, в поселке Заветы Ильича после обращения Ирины Качкиной возле жилого дома вывезли залежи мусора.По поручению врио губернатора также были обеспечены лыжами все образовательные организации Верхнебуреинского района. В Хабаровске организации инвалидов-колясочников "Стимул" оборудовали пандус. Жителям Ракитного помогли организовать ТОС, чтобы в дальнейшем люди подали заявку на грант и смогли отремонтировать пешеходные дорожки. По обращению представителя ветеранских организаций в крае создан координационный совет, который объединит все общественные организации ветеранов военной и правоохранительной службы.Личные приемы граждан Дегтярев проводит регулярно, не менее двух раз в месяц. В условиях ограничительных мер, связанных с пандемией, они переведены в онлайн-формат.Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года врио губернатора вручил главам и мэрам муниципалитетов региона своеобразные новогодние подарки – папки с наказами и жалобами жителей районов и городов края, которые люди писали в личный аккаунт Дегтярева в Instagram. При этом врио губернатора отметил, что из двух сотен поручений, которые он дал во время своих поездок по всем районам и городам края в 2020 году, на текущий момент выполнено более половины. Исполнение остальных он контролирует лично.
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дальний восток, михаил дегтярев, верхнебуреинский район, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев продолжает решать проблемы жителей региона, встречаясь лично

12:41 11.02.2021
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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ХАБАРОВСК, 11 фев - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает совместно с краевым правительством решать проблемы жителей региона, в четверг состоялась очередная личная встреча с гражданами.
"Мы максимально поддерживаем инициативы, направленные на повышение качества жизни в Хабаровском крае – у многих людей есть внятные предложения, которые даже не требуют особых затрат. Обращаются постоянно и с локальными проблемами – в этом тоже надо помогать. Не все сразу, но вместе с министрами, муниципальными властями намечаем пути решения по каждому обращению", - сказал Дегтярев, чьи слова цитирует пресс-служба правительства региона.
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В пресс-службе рассказали, что людей, в том числе, волнует ведение бизнеса на "дальневосточных" гектарах, работа социального такси в районах, оборудование остановочных павильонов, ремонт фасадов, строительство новых больниц и перспективы расселения аварийного жилья.
По информации главного управления губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организаций и контролю поручений, на данный момент уже решен ряд вопросов. Так, многодетным родителям Липатовым из Хабаровска помогли перевести ребенка в детский сад возле дома, в селе имени Полины Осипенко на улице Лесной было восстановлено уличное освещение, в поселке Заветы Ильича после обращения Ирины Качкиной возле жилого дома вывезли залежи мусора.
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По поручению врио губернатора также были обеспечены лыжами все образовательные организации Верхнебуреинского района. В Хабаровске организации инвалидов-колясочников "Стимул" оборудовали пандус. Жителям Ракитного помогли организовать ТОС, чтобы в дальнейшем люди подали заявку на грант и смогли отремонтировать пешеходные дорожки. По обращению представителя ветеранских организаций в крае создан координационный совет, который объединит все общественные организации ветеранов военной и правоохранительной службы.
Личные приемы граждан Дегтярев проводит регулярно, не менее двух раз в месяц. В условиях ограничительных мер, связанных с пандемией, они переведены в онлайн-формат.
Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года врио губернатора вручил главам и мэрам муниципалитетов региона своеобразные новогодние подарки – папки с наказами и жалобами жителей районов и городов края, которые люди писали в личный аккаунт Дегтярева в Instagram. При этом врио губернатора отметил, что из двух сотен поручений, которые он дал во время своих поездок по всем районам и городам края в 2020 году, на текущий момент выполнено более половины. Исполнение остальных он контролирует лично.
 
Дальний ВостокМихаил ДегтяревВерхнебуреинский районХабаровскХабаровский крайОбщество
 
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