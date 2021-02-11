https://ria.ru/20210211/problemy-1596967055.html

Дегтярев продолжает решать проблемы жителей региона, встречаясь лично

Дегтярев продолжает решать проблемы жителей региона, встречаясь лично

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает совместно с краевым правительством решать проблемы жителей региона, в четверг состоялась очередная РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:41

2021-02-11T12:41

2021-02-11T12:41

дальний восток

михаил дегтярев

верхнебуреинский район

хабаровск

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 11 фев - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает совместно с краевым правительством решать проблемы жителей региона, в четверг состоялась очередная личная встреча с гражданами.В пресс-службе рассказали, что людей, в том числе, волнует ведение бизнеса на "дальневосточных" гектарах, работа социального такси в районах, оборудование остановочных павильонов, ремонт фасадов, строительство новых больниц и перспективы расселения аварийного жилья.По информации главного управления губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организаций и контролю поручений, на данный момент уже решен ряд вопросов. Так, многодетным родителям Липатовым из Хабаровска помогли перевести ребенка в детский сад возле дома, в селе имени Полины Осипенко на улице Лесной было восстановлено уличное освещение, в поселке Заветы Ильича после обращения Ирины Качкиной возле жилого дома вывезли залежи мусора.По поручению врио губернатора также были обеспечены лыжами все образовательные организации Верхнебуреинского района. В Хабаровске организации инвалидов-колясочников "Стимул" оборудовали пандус. Жителям Ракитного помогли организовать ТОС, чтобы в дальнейшем люди подали заявку на грант и смогли отремонтировать пешеходные дорожки. По обращению представителя ветеранских организаций в крае создан координационный совет, который объединит все общественные организации ветеранов военной и правоохранительной службы.Личные приемы граждан Дегтярев проводит регулярно, не менее двух раз в месяц. В условиях ограничительных мер, связанных с пандемией, они переведены в онлайн-формат.Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года врио губернатора вручил главам и мэрам муниципалитетов региона своеобразные новогодние подарки – папки с наказами и жалобами жителей районов и городов края, которые люди писали в личный аккаунт Дегтярева в Instagram. При этом врио губернатора отметил, что из двух сотен поручений, которые он дал во время своих поездок по всем районам и городам края в 2020 году, на текущий момент выполнено более половины. Исполнение остальных он контролирует лично.

https://ria.ru/20210211/maski-1596935044.html

https://ria.ru/20210211/biznesmeny-1596923913.html

дальний восток

верхнебуреинский район

хабаровск

хабаровский край

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дальний восток, михаил дегтярев, верхнебуреинский район, хабаровск, хабаровский край, общество