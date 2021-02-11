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В Омске загорелось здание станции техобслуживания
В Омске загорелось здание станции техобслуживания
Трехэтажное здание станции технического обслуживания машин загорелось на площади 600 квадратных метров в центре Омска, по предварительным данным, пострадавших... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:36
2021-02-11T14:36
2021-02-11T14:45
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Трехэтажное здание станции технического обслуживания машин загорелось на площади 600 квадратных метров в центре Омска, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Он уточнил, что горящее здание трехэтажное. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 104 человека и 26 единиц техники.
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, происшествия