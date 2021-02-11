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В Тверской области четверо мужчин погибли при пожаре в хозпостройке
В Тверской области четверо мужчин погибли при пожаре в хозпостройке
Пожар произошел в хозпостройке в поселке под Тверью, погибли четверо мужчин, сообщается на сайте областного СУ СК. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T08:15
2021-02-11T08:15
2021-02-11T09:01
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
тверь
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пожар произошел в хозпостройке в поселке под Тверью, погибли четверо мужчин, сообщается на сайте областного СУ СК.По данным следствия, ночью 11 февраля поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара тел четырёх мужчин в хозяйственной постройке в поселке Олений Рог-2 Пеновского района Тверской области.Специалисты выясняют причину пожара, назначены судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20210210/prichina-1596765795.html
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следственный комитет россии (ск рф), тверская область, тверь, происшествия