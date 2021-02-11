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В Тверской области четверо мужчин погибли при пожаре в хозпостройке
В Тверской области четверо мужчин погибли при пожаре в хозпостройке
Пожар произошел в хозпостройке в поселке под Тверью, погибли четверо мужчин, сообщается на сайте областного СУ СК. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T08:15
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следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
тверь
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пожар произошел в хозпостройке в поселке под Тверью, погибли четверо мужчин, сообщается на сайте областного СУ СК.По данным следствия, ночью 11 февраля поступило сообщение​ об обнаружении в ходе тушения пожара тел четырёх мужчин в хозяйственной постройке в поселке Олений Рог-2 Пеновского района Тверской области.Специалисты выясняют причину пожара, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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следственный комитет россии (ск рф), тверская область, тверь, происшествия

В Тверской области четверо мужчин погибли при пожаре в хозпостройке

08:15 11.02.2021 (обновлено: 09:01 11.02.2021)
 
© Фото : СУ СК РФ по Тверской областиСотрудник СК на месте пожара в поселке Олений Рог-2 Пеновского района Тверской области
Сотрудник СК на месте пожара в поселке Олений Рог-2 Пеновского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : СУ СК РФ по Тверской области
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пожар произошел в хозпостройке в поселке под Тверью, погибли четверо мужчин, сообщается на сайте областного СУ СК.
По данным следствия, ночью 11 февраля поступило сообщение​ об обнаружении в ходе тушения пожара тел четырёх мужчин в хозяйственной постройке в поселке Олений Рог-2 Пеновского района Тверской области.
Пожар в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:28
Названа предварительная причина пожара в вечерней школе в Горно-Алтайске
"По фактам гибели людей Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Специалисты выясняют причину пожара, назначены судебно-медицинские экспертизы.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Тверская областьТверьПроисшествия
 
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