https://ria.ru/20210211/pozhar-1596929112.html

В Тверской области четверо мужчин погибли при пожаре в хозпостройке

В Тверской области четверо мужчин погибли при пожаре в хозпостройке

Пожар произошел в хозпостройке в поселке под Тверью, погибли четверо мужчин, сообщается на сайте областного СУ СК. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:15

2021-02-11T08:15

2021-02-11T09:01

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

тверь

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пожар произошел в хозпостройке в поселке под Тверью, погибли четверо мужчин, сообщается на сайте областного СУ СК.По данным следствия, ночью 11 февраля поступило сообщение​ об обнаружении в ходе тушения пожара тел четырёх мужчин в хозяйственной постройке в поселке Олений Рог-2 Пеновского района Тверской области.Специалисты выясняют причину пожара, назначены судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20210210/prichina-1596765795.html

тверская область

тверь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), тверская область, тверь, происшествия