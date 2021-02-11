https://ria.ru/20210211/potok-1597069523.html

В Польше ответили на слова президента Германии о "Северном потоке — 2"

В Польше ответили на слова президента Германии о "Северном потоке — 2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не считать завершение проекта газопровода "Северный поток 2" способом компенсации Германией послевоенных... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:48

2021-02-11T16:48

2021-02-11T17:55

россия

allseas

nord stream 2 ag

матеуш моравецкий

северный поток — 2

франк-вальтер штайнмайер

сша

украина

в мире

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ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не считать завершение проекта газопровода "Северный поток 2" способом компенсации Германией послевоенных долгов.Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в свете дискуссий вокруг газопровода "Северный поток 2" заявил газете Rheinische Post, что энергетические отношения являются "чуть ли не последним" мостом между Россией и Европой, разрушение этого моста не стало бы признаком силы. Кроме того, в контексте отношений между РФ и Европой он напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, что жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20201009/polsha-1578879431.html

россия

сша

украина

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россия, allseas, nord stream 2 ag, матеуш моравецкий, северный поток — 2, франк-вальтер штайнмайер, сша, украина, в мире