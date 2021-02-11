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В Польше ответили на слова президента Германии о "Северном потоке — 2"
В Польше ответили на слова президента Германии о "Северном потоке — 2"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не считать завершение проекта газопровода "Северный поток 2" способом компенсации Германией послевоенных... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:48
2021-02-11T17:55
россия
allseas
nord stream 2 ag
матеуш моравецкий
северный поток — 2
франк-вальтер штайнмайер
сша
украина
в мире
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ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не считать завершение проекта газопровода "Северный поток 2" способом компенсации Германией послевоенных долгов.Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в свете дискуссий вокруг газопровода "Северный поток 2" заявил газете Rheinische Post, что энергетические отношения являются "чуть ли не последним" мостом между Россией и Европой, разрушение этого моста не стало бы признаком силы. Кроме того, в контексте отношений между РФ и Европой он напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, что жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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россия, allseas, nord stream 2 ag, матеуш моравецкий, северный поток — 2, франк-вальтер штайнмайер, сша, украина, в мире

В Польше ответили на слова президента Германии о "Северном потоке — 2"

16:48 11.02.2021 (обновлено: 17:55 11.02.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не считать завершение проекта газопровода "Северный поток 2" способом компенсации Германией послевоенных долгов.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в свете дискуссий вокруг газопровода "Северный поток 2" заявил газете Rheinische Post, что энергетические отношения являются "чуть ли не последним" мостом между Россией и Европой, разрушение этого моста не стало бы признаком силы. Кроме того, в контексте отношений между РФ и Европой он напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, что жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"

"Я согласен с президентом Германии в том, что послевоенные долги не были выплачены, но "Северный поток 2" - не компенсация. Это действие за спиной ЕС, которое упростит проведение Россией агрессивной политики, увеличит зависимость Европы, навредит экономике и безопасности. Пора это остановить", - написал Моравецкий в Twitter.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября 2020, 08:00
Польша спасает "Северный поток — 2"
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGМатеуш МоравецкийСеверный поток — 2Франк-Вальтер ШтайнмайерСШАУкраинаВ мире
 
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