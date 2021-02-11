https://ria.ru/20210211/posobiya-1597069247.html

Прожиточный минимум увеличили в Подмосковье

Прожиточный минимум увеличили в Подмосковье

Правительство Московской области повысило величину прожиточного минимума на 2021 год на 400–780 рублей в зависимости от категории. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:45

2021-02-11T16:45

2021-02-11T16:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правительство Московской области повысило величину прожиточного минимума на 2021 год на 400–780 рублей в зависимости от категории. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на постановление правительства.Новый прожиточный минимум на душу населения составляет 13 580 рублей (+411). Для трудоспособного населения он остановился на 14 987 рублях (+401), для пенсионеров – на 10 648. рублях (+782), а для детей — 13 531 рубль (+664).Такие суммы будут начислять в I квартале начиная с 1 января 2021 года.Показатель вырос на 400–780 рублей по сравнению с IV кварталом 2020 года. Тогда прожиточный минимум на душу населения в Подмосковье достигал 13 169 рублей. Для трудоспособного населения его размербыл 14 586 рублей, для пенсионеров — 9866 рублей, для несовершеннолетних — 12 867 рублей.Величина прожиточного минимума назначается раз в квартал. В основе его размера лежит потребительская корзина и данные Росстата об уровне потребительских цен.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)