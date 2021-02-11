Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210211/posobiya-1597069247.html
Прожиточный минимум увеличили в Подмосковье
Прожиточный минимум увеличили в Подмосковье
Правительство Московской области повысило величину прожиточного минимума на 2021 год на 400–780 рублей в зависимости от категории. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:45
2021-02-11T16:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_5f58ed5e78fd10123ed0c9847986d436.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правительство Московской области повысило величину прожиточного минимума на 2021 год на 400–780 рублей в зависимости от категории. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на постановление правительства.Новый прожиточный минимум на душу населения составляет 13 580 рублей (+411). Для трудоспособного населения он остановился на 14 987 рублях (+401), для пенсионеров – на 10 648. рублях (+782), а для детей — 13 531 рубль (+664).Такие суммы будут начислять в I квартале начиная с 1 января 2021 года.Показатель вырос на 400–780 рублей по сравнению с IV кварталом 2020 года. Тогда прожиточный минимум на душу населения в Подмосковье достигал 13 169 рублей. Для трудоспособного населения его размербыл 14 586 рублей, для пенсионеров — 9866 рублей, для несовершеннолетних — 12 867 рублей.Величина прожиточного минимума назначается раз в квартал. В основе его размера лежит потребительская корзина и данные Росстата об уровне потребительских цен.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_121:0:1878:1318_1920x0_80_0_0_d7aa388fb16460d7def0ea3046718388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Прожиточный минимум увеличили в Подмосковье

16:45 11.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правительство Московской области повысило величину прожиточного минимума на 2021 год на 400–780 рублей в зависимости от категории. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на постановление правительства.
Новый прожиточный минимум на душу населения составляет 13 580 рублей (+411). Для трудоспособного населения он остановился на 14 987 рублях (+401), для пенсионеров – на 10 648. рублях (+782), а для детей — 13 531 рубль (+664).
Такие суммы будут начислять в I квартале начиная с 1 января 2021 года.
Показатель вырос на 400–780 рублей по сравнению с IV кварталом 2020 года. Тогда прожиточный минимум на душу населения в Подмосковье достигал 13 169 рублей. Для трудоспособного населения его размербыл 14 586 рублей, для пенсионеров — 9866 рублей, для несовершеннолетних — 12 867 рублей.
Величина прожиточного минимума назначается раз в квартал. В основе его размера лежит потребительская корзина и данные Росстата об уровне потребительских цен.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния