Лукашенко заявил о готовности плана по перераспределению полномочий
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске
МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике, но те чиновники, кто впоследствии получит эти полномочия, будут отвечать за принятые решения.
Лукашенко в четверг выступает в Минске перед делегатами и гостями VI Всебелорусского народного собрания.
"Забегая вперед, скажу про перераспределение полномочий. Для того чтобы их перераспределить, мы уже начали это делать: президент – правительство, президент – парламент, губернаторы, местные органы власти – мы уже начали, целый план на столе у президента лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать. Мы передадим эти полномочия. Но только я бы просил население и вас, чтобы вы понимали, что, перераспределив полномочия, те, кто их получил, будут принимать решения, но и отвечать за них", - сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции республики будет готов к концу этого года, после чего его вынесут на рассмотрение граждан на референдуме.