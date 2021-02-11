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Лукашенко заявил о готовности плана по перераспределению полномочий
Лукашенко заявил о готовности плана по перераспределению полномочий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике, но те чиновники, кто... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:27
2021-02-11T15:27
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике, но те чиновники, кто впоследствии получит эти полномочия, будут отвечать за принятые решения.Лукашенко в четверг выступает в Минске перед делегатами и гостями VI Всебелорусского народного собрания.Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции республики будет готов к концу этого года, после чего его вынесут на рассмотрение граждан на референдуме.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о готовности плана по перераспределению полномочий

15:27 11.02.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике, но те чиновники, кто впоследствии получит эти полномочия, будут отвечать за принятые решения.
Лукашенко в четверг выступает в Минске перед делегатами и гостями VI Всебелорусского народного собрания.

"Забегая вперед, скажу про перераспределение полномочий. Для того чтобы их перераспределить, мы уже начали это делать: президент – правительство, президент – парламент, губернаторы, местные органы власти – мы уже начали, целый план на столе у президента лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать. Мы передадим эти полномочия. Но только я бы просил население и вас, чтобы вы понимали, что, перераспределив полномочия, те, кто их получил, будут принимать решения, но и отвечать за них", - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции республики будет готов к концу этого года, после чего его вынесут на рассмотрение граждан на референдуме.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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