Лукашенко заявил о готовности плана по перераспределению полномочий

"Забегая вперед, скажу про перераспределение полномочий. Для того чтобы их перераспределить, мы уже начали это делать: президент – правительство, президент – парламент, губернаторы, местные органы власти – мы уже начали, целый план на столе у президента лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать. Мы передадим эти полномочия. Но только я бы просил население и вас, чтобы вы понимали, что, перераспределив полномочия, те, кто их получил, будут принимать решения, но и отвечать за них", - сказал Лукашенко.