Московский полицейский спас женщину во время пожара
16:31 11.02.2021 (обновлено: 16:36 11.02.2021)
© МВД РоссииСотрудники полиции на месте пожара в многоквартирном доме в Большом Коптевском проезде в Москве. Кадр видео
© МВД России
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сержант полиции пострадал в Москве при спасении женщины на пожаре, глава МВД Владимир Колокольцев наградил его и его коллегу за проявленные отвагу и мужество, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Утром 11 февраля в полицию района Аэропорт поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Большом Коптевском проезде. Старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов, патрулировавшие территорию, направились к месту происшествия.
На месте полицейские увидели клубы черного дыма и пламя, вырывающиеся из окон квартиры четвертого этажа жилого дома. Вбежав в подъезд, полицейские услышали из квартир крики о помощи.
"25-летний Максим Кравченко мгновенно оценил обстановку и решил попасть в горящую квартиру с улицы, по балконам. Взобравшись на балкон четвертого этажа, он увидел там обессилевшую женщину. Полицейский вместе с ней перелез через ограждение. Сотрудник из последних сил держался за раскаленную перекладину, прижимая к себе женщину. Понимая, что иного способа спастись нет, они спрыгнули в сугроб", - сказала Волк.
Женщина и полицейский были доставлены в больницу с травмами и ожогами. Другой полицейский, 24-летний сержант Скопцов помог гражданам покинуть квартиры в горящем доме.
"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение о представлении к государственной награде старшего сержанта полиции Максима Кравченко и награждении ведомственной наградой сержанта полиции Владимира Скопцова за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность", – добавила Волк.