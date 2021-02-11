https://ria.ru/20210211/politseyskiy-1597065755.html

Московский полицейский спас женщину во время пожара

Московский полицейский спас женщину во время пожара

Сержант полиции пострадал в Москве при спасении женщины на пожаре, глава МВД Владимир Колокольцев наградил его и его коллегу за проявленные отвагу и мужество,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:31

2021-02-11T16:31

2021-02-11T16:36

россия

жилье

ирина волк

владимир колокольцев

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сержант полиции пострадал в Москве при спасении женщины на пожаре, глава МВД Владимир Колокольцев наградил его и его коллегу за проявленные отвагу и мужество, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Утром 11 февраля в полицию района Аэропорт поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Большом Коптевском проезде. Старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов, патрулировавшие территорию, направились к месту происшествия.На месте полицейские увидели клубы черного дыма и пламя, вырывающиеся из окон квартиры четвертого этажа жилого дома. Вбежав в подъезд, полицейские услышали из квартир крики о помощи.Женщина и полицейский были доставлены в больницу с травмами и ожогами. Другой полицейский, 24-летний сержант Скопцов помог гражданам покинуть квартиры в горящем доме.

https://ria.ru/20210209/sobaki-1596654988.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жилье, ирина волк, владимир колокольцев, москва, происшествия