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Московский полицейский спас женщину во время пожара
Московский полицейский спас женщину во время пожара
Сержант полиции пострадал в Москве при спасении женщины на пожаре, глава МВД Владимир Колокольцев наградил его и его коллегу за проявленные отвагу и мужество,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:31
2021-02-11T16:36
россия
жилье
ирина волк
владимир колокольцев
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сержант полиции пострадал в Москве при спасении женщины на пожаре, глава МВД Владимир Колокольцев наградил его и его коллегу за проявленные отвагу и мужество, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Утром 11 февраля в полицию района Аэропорт поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Большом Коптевском проезде. Старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов, патрулировавшие территорию, направились к месту происшествия.На месте полицейские увидели клубы черного дыма и пламя, вырывающиеся из окон квартиры четвертого этажа жилого дома. Вбежав в подъезд, полицейские услышали из квартир крики о помощи.Женщина и полицейский были доставлены в больницу с травмами и ожогами. Другой полицейский, 24-летний сержант Скопцов помог гражданам покинуть квартиры в горящем доме.
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россия, жилье, ирина волк, владимир колокольцев, москва, происшествия

Московский полицейский спас женщину во время пожара

16:31 11.02.2021 (обновлено: 16:36 11.02.2021)
 
© МВД РоссииСотрудники полиции на месте пожара в многоквартирном доме в Большом Коптевском проезде в Москве. Кадр видео
Сотрудники полиции на месте пожара в многоквартирном доме в Большом Коптевском проезде в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© МВД России
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сержант полиции пострадал в Москве при спасении женщины на пожаре, глава МВД Владимир Колокольцев наградил его и его коллегу за проявленные отвагу и мужество, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Утром 11 февраля в полицию района Аэропорт поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Большом Коптевском проезде. Старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов, патрулировавшие территорию, направились к месту происшествия.
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На месте полицейские увидели клубы черного дыма и пламя, вырывающиеся из окон квартиры четвертого этажа жилого дома. Вбежав в подъезд, полицейские услышали из квартир крики о помощи.
"25-летний Максим Кравченко мгновенно оценил обстановку и решил попасть в горящую квартиру с улицы, по балконам. Взобравшись на балкон четвертого этажа, он увидел там обессилевшую женщину. Полицейский вместе с ней перелез через ограждение. Сотрудник из последних сил держался за раскаленную перекладину, прижимая к себе женщину. Понимая, что иного способа спастись нет, они спрыгнули в сугроб", - сказала Волк.
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Женщина и полицейский были доставлены в больницу с травмами и ожогами. Другой полицейский, 24-летний сержант Скопцов помог гражданам покинуть квартиры в горящем доме.
"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение о представлении к государственной награде старшего сержанта полиции Максима Кравченко и награждении ведомственной наградой сержанта полиции Владимира Скопцова за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность", – добавила Волк.
 
РоссияЖильеИрина ВолкВладимир КолокольцевМоскваПроисшествия
 
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