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https://ria.ru/20210211/pokholodanie-1596921448.html
Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
Похолодание до -30…-35 градусов началось в ряде регионов Урала и Сибири и продлится до конца недели, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T03:15
2021-02-11T03:15
ханты-мансийский автономный округ
юрий варакин
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
красноярский край
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Похолодание до -30…-35 градусов началось в ряде регионов Урала и Сибири и продлится до конца недели, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин."Похолодание уже пришло на Урал и будет продолжаться до конца недели. В Ямало-ненецком автономном округе будет до -30…-35 градусов, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Красноярске, Абакане до -25, а на севере Красноярского края до -35. Хотя совсем недавно там было -5, но у нас такая зима, что мощные температурные качели, эти циклоны сначала приводят потепление на 10-12 градусов со снегопадами, метелями, а потом идет понижение температуры на те же 15 и более градусов в течение суток", - сказал Варакин.Он уточнил, что -5 градусов для тех регионов - аномально теплая погода, а -20…-25 - нормальная.
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ханты-мансийский автономный округ, юрий варакин, ямало-ненецкий автономный округ (янао), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), красноярский край, общество

Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании

03:15 11.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрохожие на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске
Прохожие на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Похолодание до -30…-35 градусов началось в ряде регионов Урала и Сибири и продлится до конца недели, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Похолодание уже пришло на Урал и будет продолжаться до конца недели. В Ямало-ненецком автономном округе будет до -30…-35 градусов, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Красноярске, Абакане до -25, а на севере Красноярского края до -35. Хотя совсем недавно там было -5, но у нас такая зима, что мощные температурные качели, эти циклоны сначала приводят потепление на 10-12 градусов со снегопадами, метелями, а потом идет понижение температуры на те же 15 и более градусов в течение суток", - сказал Варакин.
Он уточнил, что -5 градусов для тех регионов - аномально теплая погода, а -20…-25 - нормальная.
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В Росгидромете предупредили о возвращении аномальных морозов
 
Ханты-Мансийский автономный округЮрий ВаракинЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Красноярский крайОбщество
 
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