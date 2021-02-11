https://ria.ru/20210211/pokholodanie-1596921448.html

Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании

Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании

Похолодание до -30…-35 градусов началось в ряде регионов Урала и Сибири и продлится до конца недели, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T03:15

2021-02-11T03:15

2021-02-11T03:15

ханты-мансийский автономный округ

юрий варакин

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

красноярский край

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Похолодание до -30…-35 градусов началось в ряде регионов Урала и Сибири и продлится до конца недели, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин."Похолодание уже пришло на Урал и будет продолжаться до конца недели. В Ямало-ненецком автономном округе будет до -30…-35 градусов, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Красноярске, Абакане до -25, а на севере Красноярского края до -35. Хотя совсем недавно там было -5, но у нас такая зима, что мощные температурные качели, эти циклоны сначала приводят потепление на 10-12 градусов со снегопадами, метелями, а потом идет понижение температуры на те же 15 и более градусов в течение суток", - сказал Варакин.Он уточнил, что -5 градусов для тех регионов - аномально теплая погода, а -20…-25 - нормальная.

https://ria.ru/20210211/morozy-1596917250.html

ханты-мансийский автономный округ

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, юрий варакин, ямало-ненецкий автономный округ (янао), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), красноярский край, общество