Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/pogoda-1596927773.html
Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус тринадцати
Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус тринадцати
Облачная погода с небольшим снегом ожидает москвичей в четверг, температура воздуха в столице составит до минус 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T07:50
2021-02-11T07:50
погода
евгений тишковец
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593251516_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_652ac2a5d70ae0eaca462427e69b07ce.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшим снегом ожидает москвичей в четверг, температура воздуха в столице составит до минус 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что прогнозируется северо-восточный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба."То есть такое затишье перед предстоящей бурей ", - заключил синоптик.Ранее синоптики "Фобос" сообщили РИА Новости о том, что рекордный снегопад начнётся в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков.
https://ria.ru/20210209/vesna-1596681796.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593251516_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_c55954a5d093d59a8e755c3478e110ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, евгений тишковец, москва, общество

Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус тринадцати

07:50 11.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшим снегом ожидает москвичей в четверг, температура воздуха в столице составит до минус 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, из-за чего небо продолжит хмуриться, осыпаясь небольшим очаговым снегом - не более 0,6 миллиметров, а температурный фон окажется на 7-8 градусов ниже многолетней климатической нормы февраля. То есть в Москве облачно, местами небольшой снег. Температура в столице минус 11 - минус 13 градусов, в Подмосковье минус 10 - минус 15", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что прогнозируется северо-восточный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
"То есть такое затишье перед предстоящей бурей ", - заключил синоптик.
Ранее синоптики "Фобос" сообщили РИА Новости о том, что рекордный снегопад начнётся в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 14:48
Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая весна
 
ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния