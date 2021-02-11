https://ria.ru/20210211/pogoda-1596927773.html

Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус тринадцати

Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус тринадцати

Облачная погода с небольшим снегом ожидает москвичей в четверг, температура воздуха в столице составит до минус 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T07:50

2021-02-11T07:50

2021-02-11T07:50

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшим снегом ожидает москвичей в четверг, температура воздуха в столице составит до минус 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что прогнозируется северо-восточный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба."То есть такое затишье перед предстоящей бурей ", - заключил синоптик.Ранее синоптики "Фобос" сообщили РИА Новости о том, что рекордный снегопад начнётся в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков.

https://ria.ru/20210209/vesna-1596681796.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество