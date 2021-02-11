Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус тринадцати
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшим снегом ожидает москвичей в четверг, температура воздуха в столице составит до минус 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта, из-за чего небо продолжит хмуриться, осыпаясь небольшим очаговым снегом - не более 0,6 миллиметров, а температурный фон окажется на 7-8 градусов ниже многолетней климатической нормы февраля. То есть в Москве облачно, местами небольшой снег. Температура в столице минус 11 - минус 13 градусов, в Подмосковье минус 10 - минус 15", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что прогнозируется северо-восточный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
"То есть такое затишье перед предстоящей бурей ", - заключил синоптик.
Ранее синоптики "Фобос" сообщили РИА Новости о том, что рекордный снегопад начнётся в Москве в ночь на пятницу и продлится до воскресенья, выпадет до 80% от нормы осадков.
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