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Туризм
https://ria.ru/20210211/podmoskove-1597074442.html
Стартовала акция, участники которой смогут выиграть путевки в Подмосковье
Стартовала акция, участники которой смогут выиграть путевки в Подмосковье
Почта России и комитет по туризму Московской области с 11 февраля по 10 марта проводят акцию, участники которой смогут выиграть уикенд на двоих в Подмосковье. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:05
2021-02-11T18:05
туризм
россия
туризм
новости - туризм
коломна
московская область (подмосковье)
истра
сергиев посад
дмитров
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Почта России и комитет по туризму Московской области с 11 февраля по 10 марта проводят акцию, участники которой смогут выиграть уикенд на двоих в Подмосковье.Чтобы получить шанс на победу, жители и гости пяти городов — Сергиева Посада, Истры, Серпухова, Коломны, Дмитрова — могут получить в подарок и бесплатно отправить в любую точку России и мира уникальную открытку лимитированной серии "Зима в Подмосковье". В акции участвуют города, где расположены самые известные достопримечательности региона: Коломенский, Серпуховский и Дмитровский кремли, Ново-Иерусалимский монастырь, Троице-Сергиева Лавра, изображенные на открытках. Получить почтовую карточку можно в одном из отделений связи: в Дмитрове — на улице Почтовой, 4А, в Сергиевом Посаде — на проспекте Красной Армии, 131, в Истре — на улице Ленина, 75, в Серпухове — на площади Ленина, 18, а в Коломне — на улице Октябрьской революции, 188.Затем ее нужно отправить родным или друзьям в любую точку мира, написать пост в инстаграме с хэштегом #ПисьмаИзПодмосковья, подписаться на аккаунт @visitmo.ru и указать его в сообщении на своем аккаунте, написать "Готово" под постом об условиях конкурса и стать участником розыгрыша призов.Трое победителей, которые будут выбраны рандомно 11 марта, выиграют тур на двоих в Подмосковье.
https://ria.ru/20210111/podmoskove-1592557465.html
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россия
коломна
московская область (подмосковье)
истра
сергиев посад
дмитров
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россия, туризм, новости - туризм, коломна, московская область (подмосковье), истра, сергиев посад, дмитров, серпухов

Стартовала акция, участники которой смогут выиграть путевки в Подмосковье

18:05 11.02.2021
 
© Depositphotos / yulenochekkКрестовоздвиженский собор на территории Коломенского кремля
Крестовоздвиженский собор на территории Коломенского кремля - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Depositphotos / yulenochekk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Почта России и комитет по туризму Московской области с 11 февраля по 10 марта проводят акцию, участники которой смогут выиграть уикенд на двоих в Подмосковье.
Чтобы получить шанс на победу, жители и гости пяти городов — Сергиева Посада, Истры, Серпухова, Коломны, Дмитрова — могут получить в подарок и бесплатно отправить в любую точку России и мира уникальную открытку лимитированной серии "Зима в Подмосковье".
В акции участвуют города, где расположены самые известные достопримечательности региона: Коломенский, Серпуховский и Дмитровский кремли, Ново-Иерусалимский монастырь, Троице-Сергиева Лавра, изображенные на открытках.
Получить почтовую карточку можно в одном из отделений связи: в Дмитрове — на улице Почтовой, 4А, в Сергиевом Посаде — на проспекте Красной Армии, 131, в Истре — на улице Ленина, 75, в Серпухове — на площади Ленина, 18, а в Коломне — на улице Октябрьской революции, 188.
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Затем ее нужно отправить родным или друзьям в любую точку мира, написать пост в инстаграме с хэштегом #ПисьмаИзПодмосковья, подписаться на аккаунт @visitmo.ru и указать его в сообщении на своем аккаунте, написать "Готово" под постом об условиях конкурса и стать участником розыгрыша призов.
Трое победителей, которые будут выбраны рандомно 11 марта, выиграют тур на двоих в Подмосковье.
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