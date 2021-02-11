https://ria.ru/20210211/podmena-1597124125.html

Муфтият Ставрополья поможет семье после истории с подменой детей

Муфтият Ставрополья поможет семье после истории с подменой детей

Духовное управление мусульман Ставропольского края поможет семье, в которой женщина симулировала беременность и подменила детей куклами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T22:08

2021-02-11T22:08

2021-02-11T22:08

россия

владимир владимиров

ставропольский край

ставрополь

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ПЯТИГОРСК, 11 фев - РИА Новости, Маргарита Савельева. Духовное управление мусульман Ставропольского края поможет семье, в которой женщина симулировала беременность и подменила детей куклами, сообщил РИА Новости заместитель муфтия региона Закир Шарыпов.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться и позже сообщил, что история с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой, а "лишившаяся детей" женщина никого не рожала. Сама же она объяснила, что пошла на обман, чтобы не огорчать мужа тем, что не беременна.Он предположил, что муж не поддерживал женщину. "Каждая женщина хочет быть матерью, хочет иметь ребенка. Муж, может быть, не поддержал ее, не помог морально, может быть, наоборот, с его стороны исходила какая-то отрицательная реакция, и она пошла на такой коварный шаг, что стало причиной и обмана и распространения смуты", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210211/podmena-1597117206.html

https://ria.ru/20210211/obman-1596987043.html

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