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Муфтият Ставрополья поможет семье после истории с подменой детей
Муфтият Ставрополья поможет семье после истории с подменой детей
Духовное управление мусульман Ставропольского края поможет семье, в которой женщина симулировала беременность и подменила детей куклами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T22:08
2021-02-11T22:08
россия
владимир владимиров
ставропольский край
ставрополь
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ПЯТИГОРСК, 11 фев - РИА Новости, Маргарита Савельева. Духовное управление мусульман Ставропольского края поможет семье, в которой женщина симулировала беременность и подменила детей куклами, сообщил РИА Новости заместитель муфтия региона Закир Шарыпов.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться и позже сообщил, что история с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой, а "лишившаяся детей" женщина никого не рожала. Сама же она объяснила, что пошла на обман, чтобы не огорчать мужа тем, что не беременна.Он предположил, что муж не поддерживал женщину. "Каждая женщина хочет быть матерью, хочет иметь ребенка. Муж, может быть, не поддержал ее, не помог морально, может быть, наоборот, с его стороны исходила какая-то отрицательная реакция, и она пошла на такой коварный шаг, что стало причиной и обмана и распространения смуты", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210211/podmena-1597117206.html
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россия, владимир владимиров, ставропольский край, ставрополь

Муфтият Ставрополья поможет семье после истории с подменой детей

22:08 11.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Степанов / Перейти в фотобанкТриумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе
Триумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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ПЯТИГОРСК, 11 фев - РИА Новости, Маргарита Савельева. Духовное управление мусульман Ставропольского края поможет семье, в которой женщина симулировала беременность и подменила детей куклами, сообщил РИА Новости заместитель муфтия региона Закир Шарыпов.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться и позже сообщил, что история с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой, а "лишившаяся детей" женщина никого не рожала. Сама же она объяснила, что пошла на обман, чтобы не огорчать мужа тем, что не беременна.
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"Женщина совершила обман, она обманула мужа, в исламе обман - это один из больших грехов. Ее обман стал причиной смуты. Это тоже порицается в религии... Здесь, скорее всего, мы столкнулись с недопониманием внутри семьи. Это семейный инцидент. Все перекладывать на плечи хрупкой женщины - это тоже не будет объективно", - сказал Шарыпов.

Он предположил, что муж не поддерживал женщину. "Каждая женщина хочет быть матерью, хочет иметь ребенка. Муж, может быть, не поддержал ее, не помог морально, может быть, наоборот, с его стороны исходила какая-то отрицательная реакция, и она пошла на такой коварный шаг, что стало причиной и обмана и распространения смуты", - отметил собеседник агентства.
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"Мы готовы со своей стороны встретиться с ними... поговорить с точки зрения богословия, объяснить, возможно, успокоить, попытаться найти оправдание, объяснить и грех, и распространение смуты, призвать к покаянию. С другой стороны, поговорить с мужем, чтобы он не устраивал репрессии против нее. У нас в штате есть психолог, возможно, проведем встречу с ним", - добавил Шарыпов.

 
РоссияВладимир ВладимировСтавропольский крайСтаврополь
 
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