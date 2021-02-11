Муфтият Ставрополья поможет семье после истории с подменой детей
© РИА Новости / Дмитрий Степанов / Перейти в фотобанкТриумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе
ПЯТИГОРСК, 11 фев - РИА Новости, Маргарита Савельева. Духовное управление мусульман Ставропольского края поможет семье, в которой женщина симулировала беременность и подменила детей куклами, сообщил РИА Новости заместитель муфтия региона Закир Шарыпов.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться и позже сообщил, что история с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой, а "лишившаяся детей" женщина никого не рожала. Сама же она объяснила, что пошла на обман, чтобы не огорчать мужа тем, что не беременна.
"Женщина совершила обман, она обманула мужа, в исламе обман - это один из больших грехов. Ее обман стал причиной смуты. Это тоже порицается в религии... Здесь, скорее всего, мы столкнулись с недопониманием внутри семьи. Это семейный инцидент. Все перекладывать на плечи хрупкой женщины - это тоже не будет объективно", - сказал Шарыпов.
Он предположил, что муж не поддерживал женщину. "Каждая женщина хочет быть матерью, хочет иметь ребенка. Муж, может быть, не поддержал ее, не помог морально, может быть, наоборот, с его стороны исходила какая-то отрицательная реакция, и она пошла на такой коварный шаг, что стало причиной и обмана и распространения смуты", - отметил собеседник агентства.
"Мы готовы со своей стороны встретиться с ними... поговорить с точки зрения богословия, объяснить, возможно, успокоить, попытаться найти оправдание, объяснить и грех, и распространение смуты, призвать к покаянию. С другой стороны, поговорить с мужем, чтобы он не устраивал репрессии против нее. У нас в штате есть психолог, возможно, проведем встречу с ним", - добавил Шарыпов.