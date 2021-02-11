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Зеленский высказался об обмене пленными в Донбассе
Зеленский высказался об обмене пленными в Донбассе
Киев не признает никакого формата обмена пленными в Донбассе, кроме "всех на всех", другие предложения рассматриваются как провокации, заявил в четверг... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T19:53
2021-02-11T19:53
донбасс
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g7
владимир зеленский
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Киев не признает никакого формата обмена пленными в Донбассе, кроме "всех на всех", другие предложения рассматриваются как провокации, заявил в четверг журналистам президент Украины Владимир Зеленский.Зеленский с послами стран "Большой семерки" (G7) находится с рабочей поездкой в Донбассе.По его словам, те обмены, которые проводились ранее, проходили по определенному формату, в частности, людей из списков проверяли украинские спецслужбы."Любые другие форматы мы рассматриваем как провокации", - отметил Зеленский. При этом он напомнил, что Киев передал свою часть списков на обмен пленными.Полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего ранее сообщили, что самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточнялось. Кравчук приветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов. Позже депутат Рады от "Оппозиционой платформы" Илья Кива заявил, что авиаслужба Украины получила распоряжение не выпускать в Россию самолет с Медведчуком. Кравчук заявлял, что процесс передачи украинских граждан Медведчуку остановлен, поскольку самолет парламентария не вылетел.Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
https://ria.ru/20210211/donbass-1597105435.html
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донбасс, донецкая народная республика, g7, владимир зеленский, луганская область, украина, в мире

Зеленский высказался об обмене пленными в Донбассе

19:53 11.02.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Киев не признает никакого формата обмена пленными в Донбассе, кроме "всех на всех", другие предложения рассматриваются как провокации, заявил в четверг журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский с послами стран "Большой семерки" (G7) находится с рабочей поездкой в Донбассе.

"Мы договорились в декабре об обмене "всех на всех", других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем", - сказал Зеленский. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".

По его словам, те обмены, которые проводились ранее, проходили по определенному формату, в частности, людей из списков проверяли украинские спецслужбы.
"Любые другие форматы мы рассматриваем как провокации", - отметил Зеленский. При этом он напомнил, что Киев передал свою часть списков на обмен пленными.
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Полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего ранее сообщили, что самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточнялось. Кравчук приветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов. Позже депутат Рады от "Оппозиционой платформы" Илья Кива заявил, что авиаслужба Украины получила распоряжение не выпускать в Россию самолет с Медведчуком. Кравчук заявлял, что процесс передачи украинских граждан Медведчуку остановлен, поскольку самолет парламентария не вылетел.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
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