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Постпред России при ЕС назвал переговоры Борреля в Москве трудными
Постпред России при ЕС назвал переговоры Борреля в Москве трудными
Переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москве были трудными, особенно для европейской стороны, но... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T09:07
2021-02-11T10:37
россия
жозеп боррель
евросовет
урсула фон дер ляйен
владимир чижов
сергей лавров
еврокомиссия
европа
политика
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москве были трудными, особенно для европейской стороны, но носили высокопрофессиональный характер, рассказал журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов."Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения "достигли дна", я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным", — сказал российский дипломат.По его словам, среди прочего на переговорах в Москве рассматривались те сюжеты, по которым позиции России и Евросоюза близки или даже совпадают. "Но обсудили мы и то, что нас на сегодняшний день разделяет. Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым", — добавил Чижов.Он напомнил, что Боррель подтвердил эту позицию даже в условиях откровенной истерики, с которой ему пришлось столкнуться во время слушаний в Европарламенте, посвященных итогам визита главы дипломатии ЕС в Россию.Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. В российской столице Боррель заявил, что есть сферы, в которых Россия и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.Однако после возвращения из Москвы Боррель в своем блоге заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По его мнению, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Он не исключил, что страны ЕС рассмотрят вопрос о расширении санкций против России в связи с ситуацией с правами человека.Депутаты Европарламента на слушаниях во вторник осудили визит, сочтя его проявлением слабости европейской дипломатии, а также подвергли критике заявления Борреля на совместной пресс-конференции с Лавровым. По их мнению, на фоне ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным Боррелю не следовало ехать в российскую столицу. В то же время, руководителя дипломатии ЕС поддержали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.Как отметил сам Боррель на парламентских слушаниях, официальные делегации из стран ЕС на министерском уровне или выше посещали Россию за последние два года 19 раз.Страны ЕС критикуют решение суда по Алексею Навальному, а также задержания участников несанкционированных акций в его поддержку.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
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россия, жозеп боррель, евросовет, урсула фон дер ляйен, владимир чижов, сергей лавров, еврокомиссия, европа, политика

Постпред России при ЕС назвал переговоры Борреля в Москве трудными

09:07 11.02.2021 (обновлено: 10:37 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москве были трудными, особенно для европейской стороны, но носили высокопрофессиональный характер, рассказал журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения "достигли дна", я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным", — сказал российский дипломат.
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По его словам, среди прочего на переговорах в Москве рассматривались те сюжеты, по которым позиции России и Евросоюза близки или даже совпадают. "Но обсудили мы и то, что нас на сегодняшний день разделяет. Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым", — добавил Чижов.
Он напомнил, что Боррель подтвердил эту позицию даже в условиях откровенной истерики, с которой ему пришлось столкнуться во время слушаний в Европарламенте, посвященных итогам визита главы дипломатии ЕС в Россию.
Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. В российской столице Боррель заявил, что есть сферы, в которых Россия и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.
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Однако после возвращения из Москвы Боррель в своем блоге заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По его мнению, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Он не исключил, что страны ЕС рассмотрят вопрос о расширении санкций против России в связи с ситуацией с правами человека.
Депутаты Европарламента на слушаниях во вторник осудили визит, сочтя его проявлением слабости европейской дипломатии, а также подвергли критике заявления Борреля на совместной пресс-конференции с Лавровым. По их мнению, на фоне ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным Боррелю не следовало ехать в российскую столицу. В то же время, руководителя дипломатии ЕС поддержали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.
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Как отметил сам Боррель на парламентских слушаниях, официальные делегации из стран ЕС на министерском уровне или выше посещали Россию за последние два года 19 раз.
Страны ЕС критикуют решение суда по Алексею Навальному, а также задержания участников несанкционированных акций в его поддержку.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.
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РоссияЖозеп БоррельЕвросоветУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЧижовСергей ЛавровЕврокомиссияЕвропаПолитика
 
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