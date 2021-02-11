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Политолог назвал фактор, который станет главным на выборах в Госдуму
Политолог назвал фактор, который станет главным на выборах в Госдуму
Фактор патриотизма и заботы о гражданах станет очень важным для политических партий во время предстоящей избирательной кампании по выборам в Госдуму, пока... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:10
2021-02-11T18:10
россия
госдума рф
единая россия
алексей чеснаков
политика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Фактор патриотизма и заботы о гражданах станет очень важным для политических партий во время предстоящей избирательной кампании по выборам в Госдуму, пока лидирует по этому показателю "Единая Россия", заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.По его словам, это не значит, что это будут отвлеченные идеологические месседжи."Речь не идет о том, что партии будут размышлять о либерализме, конкуренции, свободе слова. Речь идет о то, что нужно будет наполнять идеологическими сигналами и смыслами темы заботы, защиты, патриотизма и патернализма в хорошем смысле слова, которые партии должны будут донести до своего избирателя", - пояснил эксперт.Он обратил внимание на фактор патриотизма и выразил мнение, что в этом "Единая Россия" доминирует в сравнении с другими партиями. Так, политолог отметил социальный проект, связанный с пандемией, который партия запустила в прошлом году."Единороссам единственным удалось предложить конкурентный проект, связанный с волонтерством, хотя есть вопросы, связанные с идеологическим наполнением, но в целом есть конкретика, есть работа на земле. Волонтерство - это хорошее позиционирование конкретного социального проекта, который способен принести партии очки, конкретные голоса по теме социальной защиты и заботы", - резюмировал он.
https://ria.ru/20210128/partiya-1595003318.html
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россия, госдума рф, единая россия, алексей чеснаков, политика

Политолог назвал фактор, который станет главным на выборах в Госдуму

18:10 11.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Фактор патриотизма и заботы о гражданах станет очень важным для политических партий во время предстоящей избирательной кампании по выборам в Госдуму, пока лидирует по этому показателю "Единая Россия", заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"В ходе избирательной кампании мы столкнемся с потребностью и спросом на идеологический продукт. Начинается период конкуренции идеологических платформ или идеологических месседжей", - сказал Чеснаков во время круглого стола на тему: "Базовые ценности: какие партии соответствуют ожиданиям избирателей?".
По его словам, это не значит, что это будут отвлеченные идеологические месседжи.
"Речь не идет о том, что партии будут размышлять о либерализме, конкуренции, свободе слова. Речь идет о то, что нужно будет наполнять идеологическими сигналами и смыслами темы заботы, защиты, патриотизма и патернализма в хорошем смысле слова, которые партии должны будут донести до своего избирателя", - пояснил эксперт.
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28 января, 17:29
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Он обратил внимание на фактор патриотизма и выразил мнение, что в этом "Единая Россия" доминирует в сравнении с другими партиями. Так, политолог отметил социальный проект, связанный с пандемией, который партия запустила в прошлом году.
"Единороссам единственным удалось предложить конкурентный проект, связанный с волонтерством, хотя есть вопросы, связанные с идеологическим наполнением, но в целом есть конкретика, есть работа на земле. Волонтерство - это хорошее позиционирование конкретного социального проекта, который способен принести партии очки, конкретные голоса по теме социальной защиты и заботы", - резюмировал он.
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РоссияГосдума РФЕдиная РоссияАлексей ЧеснаковПолитика
 
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