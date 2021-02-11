https://ria.ru/20210211/patriotizm-1597090500.html

Политолог назвал фактор, который станет главным на выборах в Госдуму

Политолог назвал фактор, который станет главным на выборах в Госдуму

Фактор патриотизма и заботы о гражданах станет очень важным для политических партий во время предстоящей избирательной кампании по выборам в Госдуму, пока... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:10

2021-02-11T18:10

2021-02-11T18:10

россия

госдума рф

единая россия

алексей чеснаков

политика

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Фактор патриотизма и заботы о гражданах станет очень важным для политических партий во время предстоящей избирательной кампании по выборам в Госдуму, пока лидирует по этому показателю "Единая Россия", заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.По его словам, это не значит, что это будут отвлеченные идеологические месседжи."Речь не идет о том, что партии будут размышлять о либерализме, конкуренции, свободе слова. Речь идет о то, что нужно будет наполнять идеологическими сигналами и смыслами темы заботы, защиты, патриотизма и патернализма в хорошем смысле слова, которые партии должны будут донести до своего избирателя", - пояснил эксперт.Он обратил внимание на фактор патриотизма и выразил мнение, что в этом "Единая Россия" доминирует в сравнении с другими партиями. Так, политолог отметил социальный проект, связанный с пандемией, который партия запустила в прошлом году."Единороссам единственным удалось предложить конкурентный проект, связанный с волонтерством, хотя есть вопросы, связанные с идеологическим наполнением, но в целом есть конкретика, есть работа на земле. Волонтерство - это хорошее позиционирование конкретного социального проекта, который способен принести партии очки, конкретные голоса по теме социальной защиты и заботы", - резюмировал он.

https://ria.ru/20210128/partiya-1595003318.html

https://ria.ru/20210203/golosovanie-1595821092.html

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россия, госдума рф, единая россия, алексей чеснаков, политика