https://ria.ru/20210211/otvetstvennost-1596971919.html

В СК напомнили об ответственности за призывы к массовым беспорядкам

В СК напомнили об ответственности за призывы к массовым беспорядкам

Следственный комитет напомнил об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:11

2021-02-11T13:11

2021-02-11T14:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следственный комитет напомнил об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам."Призывы к массовым беспорядкам квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы. Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление", — говорится в сообщении.Кроме того, в СК обратили внимание на то, что участие подростков в таких мероприятиях может угрожать их безопасности и здоровью."Все факты подобных правонарушений, как и прежде, будут оцениваться с точки зрения действующего законодательства, а лица, совершившие противоправные действия, будут отвечать в рамках закона", — подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20210210/prizyvy-1596892411.html

россия

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество