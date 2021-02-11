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В СК напомнили об ответственности за призывы к массовым беспорядкам
В СК напомнили об ответственности за призывы к массовым беспорядкам
Следственный комитет напомнил об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:11
2021-02-11T13:11
2021-02-11T14:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следственный комитет напомнил об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам."Призывы к массовым беспорядкам квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы. Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление", — говорится в сообщении.Кроме того, в СК обратили внимание на то, что участие подростков в таких мероприятиях может угрожать их безопасности и здоровью."Все факты подобных правонарушений, как и прежде, будут оцениваться с точки зрения действующего законодательства, а лица, совершившие противоправные действия, будут отвечать в рамках закона", — подчеркнули в ведомстве.
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РИА Новости
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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следственный комитет
напомнил об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам.
"Призывы к массовым беспорядкам квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы. Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление", — говорится в сообщении.
Кроме того, в СК обратили внимание на то, что участие подростков в таких мероприятиях может угрожать их безопасности и здоровью.
"Все факты подобных правонарушений, как и прежде, будут оцениваться с точки зрения действующего законодательства, а лица, совершившие противоправные действия, будут отвечать в рамках закона", — подчеркнули в ведомстве.