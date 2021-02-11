https://ria.ru/20210211/otvetstvennost-1596970436.html

Генпрокуратура напомнила об ответственности за незаконные акции

Генпрокуратура напомнила об ответственности за незаконные акции

Генпрокуратура предупредила владельцев сайтов об ответственности, в том числе уголовной, за призывы к участию в незаконных акциях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:03

2021-02-11T13:03

2021-02-11T17:07

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Генпрокуратура предупредила владельцев сайтов об ответственности, в том числе уголовной, за призывы к участию в незаконных акциях, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В Генпрокуратуре напомнили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, общество