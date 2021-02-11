Генпрокуратура напомнила об ответственности за незаконные акции
13:03 11.02.2021 (обновлено: 17:07 11.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Генпрокуратура предупредила владельцев сайтов об ответственности, в том числе уголовной, за призывы к участию в незаконных акциях, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет привлечение к административной ответственности по статье 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предупреждаем, что размещение в сети интернет призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре напомнили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.