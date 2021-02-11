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МИД предостерег Берлин от попыток испортить отношения Москвы и Минска
МИД предостерег Берлин от попыток испортить отношения Москвы и Минска
МИД РФ, комментируя сообщения о контактах властей ФРГ с белорусской оппозицией, предостерег от попыток внести раздор в отношения Москвы и Минска. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:50
2021-02-11T17:00
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
ангела меркель
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. МИД РФ, комментируя сообщения о контактах властей ФРГ с белорусской оппозицией, предостерег от попыток внести раздор в отношения Москвы и Минска.Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила ранее канцлер Ангела Меркель.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Правоохранительные органы страны заявили о радикализации протестов в Белоруссии. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20210211/integratsiya-1596990570.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, ангела меркель, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, белоруссия, в мире

МИД предостерег Берлин от попыток испортить отношения Москвы и Минска

16:50 11.02.2021 (обновлено: 17:00 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. МИД РФ, комментируя сообщения о контактах властей ФРГ с белорусской оппозицией, предостерег от попыток внести раздор в отношения Москвы и Минска.

"Мы хотели бы просто предостеречь немецких контрагентов от попыток вмешательства и внесения раздора в союзнические российско-белорусские отношения как напрямую, так и чужими руками", - заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила ранее канцлер Ангела Меркель.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Правоохранительные органы страны заявили о радикализации протестов в Белоруссии. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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