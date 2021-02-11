https://ria.ru/20210211/otnosheniya-1597070241.html

МИД предостерег Берлин от попыток испортить отношения Москвы и Минска

МИД предостерег Берлин от попыток испортить отношения Москвы и Минска

МИД РФ, комментируя сообщения о контактах властей ФРГ с белорусской оппозицией, предостерег от попыток внести раздор в отношения Москвы и Минска. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:50

2021-02-11T16:50

2021-02-11T17:00

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

ангела меркель

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. МИД РФ, комментируя сообщения о контактах властей ФРГ с белорусской оппозицией, предостерег от попыток внести раздор в отношения Москвы и Минска.Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила ранее канцлер Ангела Меркель.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Правоохранительные органы страны заявили о радикализации протестов в Белоруссии. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Евросоюз, Великобритания, США и Канада после выборов ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц и предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20210211/integratsiya-1596990570.html

https://ria.ru/20210211/germaniya-1596883792.html

россия

германия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, ангела меркель, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, белоруссия, в мире