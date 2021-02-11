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Си Цзиньпин ждет от США шага к улучшению отношений с Китаем
Си Цзиньпин ждет от США шага к улучшению отношений с Китаем
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом выразил надежду на то, что Вашингтон будет содействовать улучшению... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T07:41
2021-02-11T07:41
2021-02-11T07:51
си цзиньпин
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ПЕКИН, 11 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом выразил надежду на то, что Вашингтон будет содействовать улучшению двусторонних отношений.Председатель КНР подчеркнул, что в настоящее время китайско-американские отношения проходят трудный рубеж, а надежда на стабильное развитие двусторонних отношений является общей для народов двух стран и всего мирового сообщества.
https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html
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си цзиньпин, джо байден, пекин, китай, вашингтон (город), сша, в мире