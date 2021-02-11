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Си Цзиньпин ждет от США шага к улучшению отношений с Китаем
Си Цзиньпин ждет от США шага к улучшению отношений с Китаем
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом выразил надежду на то, что Вашингтон будет содействовать улучшению... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T07:41
2021-02-11T07:51
си цзиньпин
джо байден
пекин
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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ПЕКИН, 11 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом выразил надежду на то, что Вашингтон будет содействовать улучшению двусторонних отношений.Председатель КНР подчеркнул, что в настоящее время китайско-американские отношения проходят трудный рубеж, а надежда на стабильное развитие двусторонних отношений является общей для народов двух стран и всего мирового сообщества.
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си цзиньпин, джо байден, пекин, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Си Цзиньпин ждет от США шага к улучшению отношений с Китаем

07:41 11.02.2021 (обновлено: 07:51 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕКИН, 11 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом выразил надежду на то, что Вашингтон будет содействовать улучшению двусторонних отношений.

"Вы говорили, что самая главная особенность США – возможность. Я надеюсь, что эта возможность будет направлена на развитие и улучшение двусторонних отношений", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР подчеркнул, что в настоящее время китайско-американские отношения проходят трудный рубеж, а надежда на стабильное развитие двусторонних отношений является общей для народов двух стран и всего мирового сообщества.
Президент США Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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Си ЦзиньпинДжо БайденПекинКитайВашингтон (город)СШАВ мире
 
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