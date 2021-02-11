Эксперт назвал отличия японцев, россиян и американцев на примере космоса
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Люди в России и США обладают менталитетом открытия и исследования нового пространства, поэтому делают ставку на пилотируемую космонавтику, а Япония, как более закрытая страна, нацелена на использование в космосе робототехники, полагает эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Так он прокомментировал слова консультанта правительства Японии Мориносукэ Кавагути (Morinosuke Kawaguchi) о том, что человека для полетов в космос должны заменить роботы, а Международная космическая станция для людей уже не нужна.
"Для Японии такое мнение характерно, потому что японская цивилизация вошла в этап замкнутости, но есть две страны в мире, Россия и США, которые отличаются явными экспансионистскими устремлениями в хорошем значении этого слова, которые, соответственно, за последние 700 и 150 лет освоили северо-восток Евразии и Североамериканский континент. Этого бы не было без желания осваивать что-то новое. То, что Советский Союз первым вышел в космос, - это не случайно, это следующий шаг после освоения Сибири", - сказал эксперт РИА Новости.
По его мнению, позиция, заключающаяся в отказе от развития пилотируемой космонавтики, поскольку роботы дешевле и успешнее человека решают задачи, не нова. "Но зачем мы космос тогда осваиваем, если не собирается там жить?" - задаётся вопросом эксперт.
Он отметил, что любое исследование ведет за собой освоение, а этого не может быть без присутствия человека. На всех этапах покорения космоса будет использоваться робототехника, но, полагает эксперт, она будет не заменять, а помогать людям.
Осваивать дальний космос, где нет условий для жизни человека, считает Ионин, необходимо для разных целей развития человечества: снизить риск гибели цивилизации, решить социальные проблемы на Земле, распространить жизнь по Вселенной, объединить страны ради реализации крупного проекта в космосе.
"Еще один фактор, касающийся роботов, что многие опасаются развития робототехники, поскольку человек может стать не нужным - его роботы и искусственный интеллект вытеснят. С этой точки зрения движение человека в космос меняет знак минус на плюс, потому что роботы становятся не конкурентами человеку, а помощниками", - заключил эксперт.