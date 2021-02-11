https://ria.ru/20210211/otlichiya-1596946019.html

Эксперт назвал отличия японцев, россиян и американцев на примере космоса

Эксперт назвал отличия японцев, россиян и американцев на примере космоса

Люди в России и США обладают менталитетом открытия и исследования нового пространства, поэтому делают ставку на пилотируемую космонавтику, а Япония, как более... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T10:59

2021-02-11T10:59

2021-02-11T10:59

россия

земля

андрей ионин

международная космическая станция (мкс)

япония

сша

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Люди в России и США обладают менталитетом открытия и исследования нового пространства, поэтому делают ставку на пилотируемую космонавтику, а Япония, как более закрытая страна, нацелена на использование в космосе робототехники, полагает эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.Так он прокомментировал слова консультанта правительства Японии Мориносукэ Кавагути (Morinosuke Kawaguchi) о том, что человека для полетов в космос должны заменить роботы, а Международная космическая станция для людей уже не нужна."Космос для России и США - это естественное положение из национального духа, именно это толкает их в космос, то, что внутри ментальности находится", - добавил Ионин.По его мнению, позиция, заключающаяся в отказе от развития пилотируемой космонавтики, поскольку роботы дешевле и успешнее человека решают задачи, не нова. "Но зачем мы космос тогда осваиваем, если не собирается там жить?" - задаётся вопросом эксперт.Он отметил, что любое исследование ведет за собой освоение, а этого не может быть без присутствия человека. На всех этапах покорения космоса будет использоваться робототехника, но, полагает эксперт, она будет не заменять, а помогать людям.Осваивать дальний космос, где нет условий для жизни человека, считает Ионин, необходимо для разных целей развития человечества: снизить риск гибели цивилизации, решить социальные проблемы на Земле, распространить жизнь по Вселенной, объединить страны ради реализации крупного проекта в космосе.

https://radiosputnik.ria.ru/20200627/1573512786.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/ukraina-1593692972.html

россия

земля

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, андрей ионин, международная космическая станция (мкс), япония, сша, в мире