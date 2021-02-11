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Эксперт назвал отличия японцев, россиян и американцев на примере космоса
Эксперт назвал отличия японцев, россиян и американцев на примере космоса
Люди в России и США обладают менталитетом открытия и исследования нового пространства, поэтому делают ставку на пилотируемую космонавтику, а Япония, как более... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:59
2021-02-11T10:59
россия
земля
андрей ионин
международная космическая станция (мкс)
япония
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Люди в России и США обладают менталитетом открытия и исследования нового пространства, поэтому делают ставку на пилотируемую космонавтику, а Япония, как более закрытая страна, нацелена на использование в космосе робототехники, полагает эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.Так он прокомментировал слова консультанта правительства Японии Мориносукэ Кавагути (Morinosuke Kawaguchi) о том, что человека для полетов в космос должны заменить роботы, а Международная космическая станция для людей уже не нужна."Космос для России и США - это естественное положение из национального духа, именно это толкает их в космос, то, что внутри ментальности находится", - добавил Ионин.По его мнению, позиция, заключающаяся в отказе от развития пилотируемой космонавтики, поскольку роботы дешевле и успешнее человека решают задачи, не нова. "Но зачем мы космос тогда осваиваем, если не собирается там жить?" - задаётся вопросом эксперт.Он отметил, что любое исследование ведет за собой освоение, а этого не может быть без присутствия человека. На всех этапах покорения космоса будет использоваться робототехника, но, полагает эксперт, она будет не заменять, а помогать людям.Осваивать дальний космос, где нет условий для жизни человека, считает Ионин, необходимо для разных целей развития человечества: снизить риск гибели цивилизации, решить социальные проблемы на Земле, распространить жизнь по Вселенной, объединить страны ради реализации крупного проекта в космосе.
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россия, земля, андрей ионин, международная космическая станция (мкс), япония, сша, в мире

Эксперт назвал отличия японцев, россиян и американцев на примере космоса

10:59 11.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Люди в России и США обладают менталитетом открытия и исследования нового пространства, поэтому делают ставку на пилотируемую космонавтику, а Япония, как более закрытая страна, нацелена на использование в космосе робототехники, полагает эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Так он прокомментировал слова консультанта правительства Японии Мориносукэ Кавагути (Morinosuke Kawaguchi) о том, что человека для полетов в космос должны заменить роботы, а Международная космическая станция для людей уже не нужна.
"Для Японии такое мнение характерно, потому что японская цивилизация вошла в этап замкнутости, но есть две страны в мире, Россия и США, которые отличаются явными экспансионистскими устремлениями в хорошем значении этого слова, которые, соответственно, за последние 700 и 150 лет освоили северо-восток Евразии и Североамериканский континент. Этого бы не было без желания осваивать что-то новое. То, что Советский Союз первым вышел в космос, - это не случайно, это следующий шаг после освоения Сибири", - сказал эксперт РИА Новости.
"Космос для России и США - это естественное положение из национального духа, именно это толкает их в космос, то, что внутри ментальности находится", - добавил Ионин.
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По его мнению, позиция, заключающаяся в отказе от развития пилотируемой космонавтики, поскольку роботы дешевле и успешнее человека решают задачи, не нова. "Но зачем мы космос тогда осваиваем, если не собирается там жить?" - задаётся вопросом эксперт.
Он отметил, что любое исследование ведет за собой освоение, а этого не может быть без присутствия человека. На всех этапах покорения космоса будет использоваться робототехника, но, полагает эксперт, она будет не заменять, а помогать людям.
Осваивать дальний космос, где нет условий для жизни человека, считает Ионин, необходимо для разных целей развития человечества: снизить риск гибели цивилизации, решить социальные проблемы на Земле, распространить жизнь по Вселенной, объединить страны ради реализации крупного проекта в космосе.
"Еще один фактор, касающийся роботов, что многие опасаются развития робототехники, поскольку человек может стать не нужным - его роботы и искусственный интеллект вытеснят. С этой точки зрения движение человека в космос меняет знак минус на плюс, потому что роботы становятся не конкурентами человеку, а помощниками", - заключил эксперт.
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РоссияЗемляАндрей ИонинМеждународная космическая станция (МКС)ЯпонияСШАВ мире
 
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