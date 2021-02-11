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Врач назвала смертельно опасное осложнение при COVID-19
Врач назвала смертельно опасное осложнение при COVID-19
Во многих случаях летальный исход от COVID-19 связан с поражением сердечно-сосудистой системы, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:41
2021-02-11T19:09
распространение коронавируса
татьяна руженцова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Во многих случаях летальный исход от COVID-19 связан с поражением сердечно-сосудистой системы, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.Большое число пациентов с коронавирусом, по словам специалиста, имеет те или иные патологические изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Одно из зарубежных исследований показало, что у 60% имеются признаки воспалительных изменений в миокарде. У трех четвертей фиксируются те или иные патологические изменения со стороны сердца и сосудов."Большее чем у 80% на фоне COVID-19 отмечаются те или иные существенные изменения на электрокардиограммах. Мы видели немалое количество случаев с повышением артериального давления, немалое количество пациентов предъявляли жалобы на загрудинные боли", - отметила Руженцова.
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татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Врач назвала смертельно опасное осложнение при COVID-19

18:41 11.02.2021 (обновлено: 19:09 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве
Медик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Во многих случаях летальный исход от COVID-19 связан с поражением сердечно-сосудистой системы, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"В мире сейчас ситуация (с коронавирусом - ред.) улучшается. Во многих странах мы видим снижение летальности. Но в то же время мы видим достаточно высокие цифры по некоторым странам. Мы понимаем, что во многих случаях летальные исходы связаны не только с поражением легких ... но именно с поражением сердечно-сосудистой системы", - рассказала Руженцова на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".
Большое число пациентов с коронавирусом, по словам специалиста, имеет те или иные патологические изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Одно из зарубежных исследований показало, что у 60% имеются признаки воспалительных изменений в миокарде. У трех четвертей фиксируются те или иные патологические изменения со стороны сердца и сосудов.
"Большее чем у 80% на фоне COVID-19 отмечаются те или иные существенные изменения на электрокардиограммах. Мы видели немалое количество случаев с повышением артериального давления, немалое количество пациентов предъявляли жалобы на загрудинные боли", - отметила Руженцова.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Распространение коронавирусаТатьяна РуженцоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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