https://ria.ru/20210211/oslozhnenie-1597099114.html

Врач назвала смертельно опасное осложнение при COVID-19

Врач назвала смертельно опасное осложнение при COVID-19

Во многих случаях летальный исход от COVID-19 связан с поражением сердечно-сосудистой системы, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:41

2021-02-11T18:41

2021-02-11T19:09

распространение коронавируса

татьяна руженцова

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Во многих случаях летальный исход от COVID-19 связан с поражением сердечно-сосудистой системы, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.Большое число пациентов с коронавирусом, по словам специалиста, имеет те или иные патологические изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Одно из зарубежных исследований показало, что у 60% имеются признаки воспалительных изменений в миокарде. У трех четвертей фиксируются те или иные патологические изменения со стороны сердца и сосудов."Большее чем у 80% на фоне COVID-19 отмечаются те или иные существенные изменения на электрокардиограммах. Мы видели немалое количество случаев с повышением артериального давления, немалое количество пациентов предъявляли жалобы на загрудинные боли", - отметила Руженцова.

https://ria.ru/20210211/obonyanie-1597068417.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество