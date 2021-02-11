https://ria.ru/20210211/opershtab-1597112509.html

Оперштаб по координации работы служб во время снегопада создан в Москве

Оперштаб по координации работы служб во время снегопада создан в Москве

Оперативный штаб по координации работы городских служб в период снегопада и сильных морозов создан в Москве, его возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T20:01

2021-02-11T20:01

2021-02-11T20:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

тинао

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Оперативный штаб по координации работы городских служб в период снегопада и сильных морозов создан в Москве, его возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.По данным ведомства, в ближайшие часы в столице ожидается снегопад, который продлится до понедельника. Он будет сопровождаться метелью, снежными заносами на дорогах, гололедицей, усилением ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, температурой воздуха -15 градусов, с понижением в понедельник до -23 градусов. Количество осадков может составить 20-30 мм, прирост снега – 25-35 см.Сообщается, что городские службы переведены в режим повышенной готовности.Уточняется, что на опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.Сообщается, что в столице сохраняются низкие температуры, поэтому под особым контролем находится работа систем жизнеобеспечения города.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.Водителей призывают быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности воздержаться от использования личного транспорта, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/metel-1596944357.html

тинао

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков, москва