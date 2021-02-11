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Оперштаб по координации работы служб во время снегопада создан в Москве
Оперштаб по координации работы служб во время снегопада создан в Москве
Оперативный штаб по координации работы городских служб в период снегопада и сильных морозов создан в Москве, его возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T20:01
2021-02-11T20:01
2021-02-11T20:01
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городское хозяйство москвы
тинао
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Оперативный штаб по координации работы городских служб в период снегопада и сильных морозов создан в Москве, его возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.По данным ведомства, в ближайшие часы в столице ожидается снегопад, который продлится до понедельника. Он будет сопровождаться метелью, снежными заносами на дорогах, гололедицей, усилением ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, температурой воздуха -15 градусов, с понижением в понедельник до -23 градусов. Количество осадков может составить 20-30 мм, прирост снега – 25-35 см.Сообщается, что городские службы переведены в режим повышенной готовности.Уточняется, что на опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.Сообщается, что в столице сохраняются низкие температуры, поэтому под особым контролем находится работа систем жизнеобеспечения города.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.Водителей призывают быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности воздержаться от использования личного транспорта, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.
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городское хозяйство москвы, тинао, петр бирюков, москва
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Оперативный штаб по координации работы городских служб в период снегопада и сильных морозов создан в Москве
, его возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.
По данным ведомства, в ближайшие часы в столице ожидается снегопад, который продлится до понедельника. Он будет сопровождаться метелью, снежными заносами на дорогах, гололедицей, усилением ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, температурой воздуха -15 градусов, с понижением в понедельник до -23 градусов. Количество осадков может составить 20-30 мм, прирост снега – 25-35 см.
Сообщается, что городские службы переведены в режим повышенной готовности.
"После начала снегопада коммунальная техника приступит к регулярному проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться противогололедной обработкой. Оно будет проводиться раз в несколько часов в зависимости от количества выпавшего снега", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО
, организовано дежурство тягачей.
"Для уборки снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Сообщается, что в столице сохраняются низкие температуры, поэтому под особым контролем находится работа систем жизнеобеспечения города.
"На всех предприятиях Комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.
Водителей призывают быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности воздержаться от использования личного транспорта, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.