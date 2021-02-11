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Жителю Сургута предъявили обвинение после госпитализации сына и падчерицы
Жителю Сургута предъявили обвинение после госпитализации сына и падчерицы
Обвинение предъявлено отцу одного из двух маленьких детей, госпитализированных с тяжелыми травмами в Сургуте (ХМАО), сообщает региональное следственное... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:59
2021-02-11T11:59
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 фев - РИА Новости. Обвинение предъявлено отцу одного из двух маленьких детей, госпитализированных с тяжелыми травмами в Сургуте (ХМАО), сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ведомство ранее информировало, что во вторник вечером в одной из сургутских квартир мальчик в возрасте 1,5 месяца и полуторагодовалая девочка получили тяжелые травмы головы и других частей тела, их пришлось госпитализировать.Следствие также уточняло, что на причастность к совершению преступления проверяются мать детей и ее сожитель, который является отцом младенца. Взрослые, по версии следствия, находились дома в момент прибытия скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", устанавливаются все обстоятельства случившегося.По версии следствия, озвученной в четверг, 31-летний мужчина "причинил детям телесные повреждения тяжелой степени".Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО-Югре Татьяна Моховикова в среду заявила РИА Новости, что из-за происшествия направила запрос в органы опеки Сургута. Мальчик, по ее словам, переведен из реанимации. Омбудсмен не исключила, что детей могут отобрать у родителей и отдать на воспитание в замещающую семью, но окончательное решение в этой ситуации - за судом.Как сообщали РИА Новости в региональной прокуратуре, в связи с происшествием назначена проверка. Надзорный орган оценит условия в семье, а также эффективность профилактической работы профильных служб с родителями пострадавших детей.
https://ria.ru/20210203/furgal-1595831861.html
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сургут, происшествия

Жителю Сургута предъявили обвинение после госпитализации сына и падчерицы

11:59 11.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 фев - РИА Новости. Обвинение предъявлено отцу одного из двух маленьких детей, госпитализированных с тяжелыми травмами в Сургуте (ХМАО), сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ведомство ранее информировало, что во вторник вечером в одной из сургутских квартир мальчик в возрасте 1,5 месяца и полуторагодовалая девочка получили тяжелые травмы головы и других частей тела, их пришлось госпитализировать.
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Следствие также уточняло, что на причастность к совершению преступления проверяются мать детей и ее сожитель, который является отцом младенца. Взрослые, по версии следствия, находились дома в момент прибытия скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", устанавливаются все обстоятельства случившегося.
По версии следствия, озвученной в четверг, 31-летний мужчина "причинил детям телесные повреждения тяжелой степени".
"Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью двоим малолетним". В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу... Кроме того, выясняется роль матери в произошедшем конфликте", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО-Югре Татьяна Моховикова в среду заявила РИА Новости, что из-за происшествия направила запрос в органы опеки Сургута. Мальчик, по ее словам, переведен из реанимации. Омбудсмен не исключила, что детей могут отобрать у родителей и отдать на воспитание в замещающую семью, но окончательное решение в этой ситуации - за судом.
Как сообщали РИА Новости в региональной прокуратуре, в связи с происшествием назначена проверка. Надзорный орган оценит условия в семье, а также эффективность профилактической работы профильных служб с родителями пострадавших детей.
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