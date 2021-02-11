https://ria.ru/20210211/obvinenie-1596958303.html

Жителю Сургута предъявили обвинение после госпитализации сына и падчерицы

Жителю Сургута предъявили обвинение после госпитализации сына и падчерицы

Обвинение предъявлено отцу одного из двух маленьких детей, госпитализированных с тяжелыми травмами в Сургуте (ХМАО), сообщает региональное следственное... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:59

2021-02-11T11:59

2021-02-11T11:59

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 фев - РИА Новости. Обвинение предъявлено отцу одного из двух маленьких детей, госпитализированных с тяжелыми травмами в Сургуте (ХМАО), сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ведомство ранее информировало, что во вторник вечером в одной из сургутских квартир мальчик в возрасте 1,5 месяца и полуторагодовалая девочка получили тяжелые травмы головы и других частей тела, их пришлось госпитализировать.Следствие также уточняло, что на причастность к совершению преступления проверяются мать детей и ее сожитель, который является отцом младенца. Взрослые, по версии следствия, находились дома в момент прибытия скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", устанавливаются все обстоятельства случившегося.По версии следствия, озвученной в четверг, 31-летний мужчина "причинил детям телесные повреждения тяжелой степени".Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО-Югре Татьяна Моховикова в среду заявила РИА Новости, что из-за происшествия направила запрос в органы опеки Сургута. Мальчик, по ее словам, переведен из реанимации. Омбудсмен не исключила, что детей могут отобрать у родителей и отдать на воспитание в замещающую семью, но окончательное решение в этой ситуации - за судом.Как сообщали РИА Новости в региональной прокуратуре, в связи с происшествием назначена проверка. Надзорный орган оценит условия в семье, а также эффективность профилактической работы профильных служб с родителями пострадавших детей.

https://ria.ru/20210203/furgal-1595831861.html

https://ria.ru/20210205/obeschanie-1596227049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сургут, происшествия