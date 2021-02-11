https://ria.ru/20210211/obrazovanie-i-nauka-1596976213.html

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко

РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:34

2021-02-11T13:34

2021-02-11T13:34

анонсы

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16 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция академика РАН, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО, посвященная актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и актуальным вопросам деятельности Комитета ГД РФ по образованию и науке.Задать вопросВ ходе мероприятия будут прокомментированы показатели заболеваемости коронавирусом в России и в мире и действенность предпринимаемых мер, а также рассмотрены проблемы вакцинации граждан как в России, так и за рубежом. Кроме того будут затронуты вопросы организации питания детей в школах и дошкольных учреждениях. Отдельно будут освещены актуальные вопросы деятельности Комитета ГД РФ по образованию и науке, в частности, посвященные обсуждению поправок в "Закон об образовании в РФ", связанных с просветительской деятельностью.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы