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Врач рассказала, кто чаще жалуется на потерю обоняния при коронавирусе
Врач рассказала, кто чаще жалуется на потерю обоняния при коронавирусе
Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, головные боли, заложенность носа и боли в горле при коронавирусе, чем мужчины, сообщила доктор медицинских наук,... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:44
2021-02-11T16:44
2021-02-11T16:44
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татьяна руженцова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, головные боли, заложенность носа и боли в горле при коронавирусе, чем мужчины, сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова."Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, на головные боли, на заложенность носа, боли в горле. Но это, возможно, связано не столько с особыми вариантами поражения в женском и мужском организме. Вероятно, что это связано с особенностями жалоб пациентов мужского и женского пола", - рассказала Руженцова на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".Наибольшие риски тяжелого и осложненного течения коронавируса, по словам специалиста, отмечается у пожилых пациентов:. В частности, они чаще госпитализируются. При этом вероятность летального исхода наиболее высока у людей старше 80 лет.
https://ria.ru/20210125/obonyanie-1594335503.html
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татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество