https://ria.ru/20210211/norvegiya-1596529151.html

"Не оставим русским шансов": какое оружие США перебрасывают в Норвегию

"Не оставим русским шансов": какое оружие США перебрасывают в Норвегию

Взять на прицел Северный флот России, усилить скандинавский фланг НАТО и обозначить военное присутствие в Арктике — Пентагон впервые перебросит в Норвегию... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:00

2021-02-11T08:00

2021-02-11T08:07

северный поток — 2

дональд трамп

военно-морские силы сша

министерство обороны сша

нато

джо байден

норвегия

сша

безопасность

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Взять на прицел Северный флот России, усилить скандинавский фланг НАТО и обозначить военное присутствие в Арктике — Пентагон впервые перебросит в Норвегию стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Четыре самолета заступят на постоянное боевое дежурство уже в феврале. Машины разместят на аэродроме Орланд, куда также прибудут более 200 американских военнослужащих. Развертывание стратегической авиации у северных границ России — одно из первых геополитических решений администрации президента США Джо Байдена. Чем это грозит — в материале РИА Новости.Сотня ракетЧетыре стратегических бомбардировщика B-1B — достаточно грозная боевая сила. Их создавали в качестве носителей ядерного оружия, однако после окончания холодной войны переоборудовали под обычные вооружения. У B-1B 24 крылатых ракеты AGM-158 JASSM c дальностью полета до 360 километров и до 980 километров в модификации JASSM-ER с 450-килограммовыми проникающими боевыми частями. Точность — три метра. Таким образом на северных рубежах России сосредоточится воздушная ударная группировка с 96 высокоточными крылатыми ракетами. Противостоять B-1B сложно. В этих самолетах реализована концепция прорыва ПВО на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности. Кроме того, в конструкции используются технологии снижения радиолокационной заметности, что делает "Лансеры" трудной целью для противовоздушной обороны. Переброска "стратегов" — очередная демонстрация Вашингтона готовности противостоять России на Севере. Осенью стало известно, что ВМС США ведут переговоры с норвежским правительством о размещении атомных подводных лодок класса "Сивулф" на базе Олавсверн. В случае положительного решения Пентагон получит возможность постоянно следить за субмаринами российского Северного флота. А в мае 2020-го три эсминца ВМС США типа "Арли Берк" при поддержке британского фрегата "Кент" впервые с середины 1980-х вошли в Баренцево море. Формально — для "обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации". На самом же деле — проверить, как Москва на отреагирует на появление в домашней акватории Северного флота корабельной группировки, способной дать залп почти сотней "Томагавков". Теперь настала очередь стратегических бомбардировщиков, которые задержатся в Норвегии надолго. Благодаря B-1B американцы получат возможность наносить удары высокоточными ракетами по важнейшим объектам североморцев. Впрочем, решающее преимущество четыре стратегических бомбардировщика вряд ли обеспечат — все-таки у России в регионе мощная ПВО. Однако Вашингтон сможет усилить воздушную группировку в Норвегии. Так американцы действуют в Восточной Европе, с 2014-го постоянно наращивая военное присутствие вблизи российских границ.Успокоить союзниковПереброска в Норвегию стратегической авиации имеет не только геополитическое значение в рамках противостояния с Россией. Белый дом показывает, что готов укреплять связи с союзниками. Не секрет, что Дональд Трамп внес раскол в НАТО. Он активно критиковал европейцев за нежелание финансировать альянс и вкладывать достаточно средств в оборону.Особенно испортились американо-германские отношения. Вашингтон неоднократно обвинял Берлин в недостаточных расходах на военные нужды, а также активно критиковал за "Северный поток — 2". Немцы на уступки не пошли. Трамп в ответ распорядился сократить численность воинского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек и частично перебросить личный состав в Польшу. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала это добровольным отказом США от статуса мировой державы. По ее мнению, сохранение американского военного присутствия отвечает интересам обоих государств и НАТО.Джо Байден пытается исправить ситуацию. На днях глава Европейского командования Вооруженных сил США Тод Уолтерс сообщил: "Предварительно запланированный вывод войск из ФРГ заморожен. Новая администрация проинформировала нас о необходимости тщательной проверки, после чего мы вернемся на исходные позиции. В конечном итоге министр обороны вместе с президентом США примут нужное решение".Красная линияХотя новая американская администрация продолжит курс на расширение НАТО и будет придерживаться в целом конфронтационного подхода к России, есть красные линии, которые Байден, в отличие от Трампа, не готов переступать. Так, в начале февраля Москва и Вашингтон объявили о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 до 2026-го. "Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения, — прокомментировали это в российском МИД. — Потребуются значительные усилия, чтобы вернуть российско-американский диалог в этой области на устойчивую траекторию, добиться новых крупных результатов, укрепляющих нашу национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире".Как пояснил посол России в США Анатолий Антонов, в договор никаких изменений не вносили. Все продолжится по механизмам контроля, согласованным 11 лет назад. Как и раньше, на военных объектах обеих стран предусмотрены взаимные инспекции. При этом дипломат подчеркнул, что дальнейшее взаимодействие с США по контролю над вооружениями будет очень сложным — обсуждать придется в том числе и новые стратегические комплексы. Но Москва к этому готова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/bombardirovschik-1595909026.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/vks-1596492214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, дональд трамп, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, нато, джо байден, норвегия, сша, безопасность