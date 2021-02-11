https://ria.ru/20210211/nepal-1596955602.html
Непал запретил двум индийцам восходить на Эверест за ложь о его покорении
Непал запретил двум индийцам восходить на Эверест за ложь о его покорении
Власти Непала отозвали сертификаты восхождения на Эверест у двух индийских альпинистов за имитацию восхождения в 2016 году и запретили им и руководителю их... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:47
2021-02-11T17:47
2021-02-11T17:47
туризм
туризм
непал
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев — РИА Новости. Власти Непала отозвали сертификаты восхождения на Эверест у двух индийских альпинистов за имитацию восхождения в 2016 году и запретили им и руководителю их группы шесть лет заниматься альпинизмом в этой стране, сообщает телеканал NDTV.Нарендер Сингх Ядав и Сима Рани Госвами заявили, что весной 2016 года они покорили самую высокую гору в мире, и департамент туризма Непала тогда подтвердил их заявления. Однако после того, как Ядав был включен в число номинантов престижной премии Tenzing Norgay Adventure Award, проведенное расследование показало, что рассказ о покорении Эвереста не подтверждается."Они не смогли предоставить никаких доказательств своего восхождения на вершину. Они даже не смогли показать достоверные фотографии их на вершине", — сказал представитель министерства туризма Непала Тара Нат Адхикари.Компания, организовавшая экспедицию, была оштрафована на 50 тысяч рупий (450 долларов), а сопровождавший альпинистов шерпа был оштрафован на десять тысяч рупий (85 долларов).
https://ria.ru/20210211/kareliya-1596816400.html
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РИА Новости
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туризм, непал
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев — РИА Новости. Власти Непала отозвали сертификаты восхождения на Эверест у двух индийских альпинистов за имитацию восхождения в 2016 году и запретили им и руководителю их группы шесть лет заниматься альпинизмом в этой стране, сообщает телеканал NDTV.
Нарендер Сингх Ядав и Сима Рани Госвами заявили, что весной 2016 года они покорили самую высокую гору в мире, и департамент туризма Непала тогда подтвердил их заявления. Однако после того, как Ядав был включен в число номинантов престижной премии Tenzing Norgay Adventure Award, проведенное расследование показало, что рассказ о покорении Эвереста не подтверждается.
"Они не смогли предоставить никаких доказательств своего восхождения на вершину. Они даже не смогли показать достоверные фотографии их на вершине", — сказал представитель министерства туризма Непала Тара Нат Адхикари.
Компания, организовавшая экспедицию, была оштрафована на 50 тысяч рупий (450 долларов), а сопровождавший альпинистов шерпа был оштрафован на десять тысяч рупий (85 долларов).