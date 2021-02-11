https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

За что на самом деле борются "революционеры с фонариками"

За что на самом деле борются "революционеры с фонариками"

На суде по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко Навальный вел себя так, что его стесняются цитировать даже работающие на него СМИ. Странно, ведь,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T08:00

2021-02-11T08:00

2021-02-11T08:06

россия

алексей навальный

авторы

мнение - авторы

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На суде по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко Навальный вел себя так, что его стесняются цитировать даже работающие на него СМИ. Странно, ведь, казалось бы, суд — идеальная трибуна для любого латентного политика. Здесь можно выступить с зажигательной речью, обличить, заклеймить, пробить на жалость, собрать миллионы лайков и завоевать симпатии электората. Но Навальный эту миссию провалил эпически — с криками, истериками, оскорблениями ветерана войны и его родственников.Плюс в том, что это скандальное шоу многое прояснило насчет его программы. До этого с программой было как-то не очень. Даже из вежливости, согласно общепринятому политическому этикету, Навальный никогда ничего электорату не обещал. Ни понижения пенсионного возраста, ни увеличения декретных выплат, ни, например, базового дохода — а ведь это очень популярная тема у западных политиков, которых он пытается косплеить. Казалось, что ему ужасно неприятны все эти экономические мелочи, какая-то скучная возня по улучшению жизни и быта трудящихся масс и вообще сами массы с их бесконечными хотелками.В его представлении, политическая деятельность, надо думать, — это не работать над улучшением жизни в стране, а бесконечно мотаться по заграницам, селфиться в дорогих гостиницах, питаться в мишленовских ресторанах, в общем, вести красивую жизнь на донаты. Но это вообще не про политику. Так живут инстаграм-селебрити. Собственно, и вся деятельность нашего героя — это такой постмодернистский карнавал с акциями, выкриками, отрепетированными истериками, потоками селфи и донатов. Натурально, нацелено это все не на реальный народ, которого Навальный и знать не хочет, а на специфическую интернет-публику.Единственное внятное программное высказывание Навального за все эти годы звучало как "Первый тост за холокост!". Но это было принято считать неудачной шуткой.Однако перформанс на суде по делу об оскорблении Игната Артеменко многое прояснил. В дивном новом мире, который нам презентуют Навальный и его спонсоры, можно будет издеваться над ветеранами и их семьями. Травить тех, кто чтит память о Великой Отечественной войне. Унижать всех, кто сохранил уважение к своему государству.Все это мы уже проходили на окраинах Советского Союза. Именно так разрушался культурный код советского человека, а вместо надоевших старых ценностей насаждались новые, откровенно бесчеловечные.Именно с травли ветеранов Великой Отечественной начинали свое "славное" вхождение в семью европейских народов страны Прибалтики. Еще на слуху позорный судебный процесс над партизаном Василием Кононовым в Латвии. Тогда латвийский режим впаял старику тюремный срок за то, что он сражался против немецких оккупантов. Потом по этому же пути пошла Украина.Однако разрушение памяти о великой войне — это только начало. Если ознакомиться с сетевым творчеством интернет-армии Навального, видно, как им ловко конструируют "внутреннего врага". За несколько лет для них уже сочинили целую низшую расу — над ее представителями можно глумиться, собирая массовые лайки от таких же, как они.Кто войдет в низшую расу? Да миллионы наших с вами соотечественников — в том числе даже те, кто сегодня выходит на акции протеста. Это будут бюджетники, ветераны, "силовики", "уралвагонзавод", "колхозники". Словом, все трудящиеся страны, ее опора, становой хребет. Те, кто своим трудом и создает нашу страну, ее врачи и учителя. Туда будут попадать и "ватники", и те, кому просто не нравится Навальный. И те, кто, допустим, не фанат гей-парадов. И нелюбители наркотиков — легких и тяжелых. Да там что угодно можно будет подверстать. Хоть борьбу с глобальным потеплением.В высшую расу запишут "креативный класс" — по несколько десятков тысяч выходцев из "богемной буржуазии" крупных городов. Однако среди них тоже будут регулярно проводиться чистки для поддержания партийной дисциплины. Идейную базу для будущего общества уже подвел писатель Быков, большой фанат Навального: "Разница между условными модернистами и условными архаистами — не политическая и даже не идеологическая, а антропологическая. С этим нельзя ничего сделать: существуют разные породы людей, как и разные породы собак... Человек выбирает Путина или Навального не в силу воспитания или опыта, а в силу своей антропологии"."Австрийский художник аплодирует стоя", — пишут Быкову читатели в комментах.Такую, с позволения сказать, программу западные кураторы Навального сочинили не от хорошей жизни. Проблема в том, что у них вообще нет варианта светлого будущего, который можно попытаться продать россиянам. Все будущее сводится к тому, что Навальный и его спонсоры будут наслаждаться жизнью в раззолоченных дворцах с казино и шестами для стриптиза, а массы будут прозябать в нищете — ну, ровно так, как это происходит сегодня на Украине.Кстати сказать, ровно тот же дефицит идей обнаруживает сегодня Демпартия США. Там тоже не знают, что делать с экономическим кризисом, и решили не делать ничего. Вместо этого власти сделали козлами отпущения десятки миллионов сторонников Трампа и на полном серьезе обсуждают, как бы их всех пересажать и "перепрограммировать". Эта внутренняя война занимает сторонников Демпартии, отвлекая их от совершенно реальной экономической безнадеги.То есть новая идеология — это опять про "отнять и поделить". Только вот раскулачивать, как ни парадоксально, будут не богатых, а бедных. Элита после небольшого передела собственности договорится внутри себя и порешает все по понятиям. А вот низшую расу можно будет обдирать как угодно — она и пикнуть не сможет. Дрессированные "независимые СМИ" в лучшем виде оформят этот новый мировой порядок.Когда внутренняя война между "расами" разорвет нашу страну на части, получившиеся территории получат сакральное право заиметь у себя базу НАТО и брендироваться в качестве страны "победившей демократии". В качестве утешения на осколках страны разрешат самый что ни на есть радикальный, махровый национализм. Потому что если посмотреть на карту мира — от Японии до Украины, — то картина вырисовывается отчетливо.Любой национализм сегодня — это моральная компенсация для американской колонии. Пускай живут впроголодь, зато ходят в вышиванках. Или, там, в кимоно. Развивают патриотическую культурку. Чествуют Бандеру. Скатываются в откровенный фашизм. Тешат себя байками про свое "антропологическое" превосходство. Умные люди за океаном славно наварятся на этом цирке.Националист из Навального такой же никудышный, как политик. Истинный национализм — это патриотизм, по типу "жила бы страна родная". А этот интернет-деятель торопится побыстрее сдать отечественный суверенитет, чтобы потом на обломках страны водить национальные хороводы.Все это начало доходить даже до таких старейшин либерального лагеря, как Григорий Явлинский. Основатель партии "Яблоко" в свежей своей статье раскритиковал Навального за "вождизм" и презрительное отношение к народу.Эти претензии поддерживают многие люди из оппозиционного лагеря. Несогласие с Кремлем тем не менее не делает их фанатами Навального. Для этого они слишком умны и самостоятельны. Так что называть Навального лидером российской оппозиции, как это делают западные журналисты, по меньшей мере нелепо. Ему не слишком рады даже среди своих.Фамилией данного блогера забиты сегодня все передовицы мировых газет. Однако сути дела это не меняет. Навальный не политик, не оппозиционер, не националист. Это просто инструмент, который наши западные партнеры применяют для разламывания России на части. Инструмент вполне себе заменяемый. Сломается этот навальный — принесут другого.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596225172.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210210/fleshmob-1596880043.html

https://ria.ru/20210208/navalnyy-1596480645.html

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