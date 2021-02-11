https://ria.ru/20210211/napadenie-1597098308.html

В Пскове арестовали мужчину по обвинению в нападении на полицейского

В Пскове арестовали мужчину по обвинению в нападении на полицейского

Суд в Псковской области заключил под стражу местного жителя по обвинению в нападении на полицейского на несогласованной акции 31 января, призыву к массовым... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:38

2021-02-11T18:38

2021-02-11T18:38

россия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

владимир путин

псковская область

псков

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Суд в Псковской области заключил под стражу местного жителя по обвинению в нападении на полицейского на несогласованной акции 31 января, призыву к массовым беспорядкам в соцсетях и незаконном хранении оружия, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.По данным СК, 43-летнему местному жителю инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти), ч.3 ст.212 (призывы к массовым беспорядкам) и ч.1 ст.222 (незаконное хранение оружия) УК РФ. "Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы.По версии следствия, 31 января в Пскове обвиняемый применил насилие в отношении полицейского в момент задержания за совершение административного правонарушения, после чего предпринял безуспешную попытку скрыться. Кроме того, в одной из социальных сетей он разместил видеообращение деструктивного характера, содержащее призывы к применению насилия к представителям власти.Установление всех обстоятельств совершенных преступлений продолжается.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, а также после решения суда по Алексею Навальному, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

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псков

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россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир путин, псковская область, псков, происшествия