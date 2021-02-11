Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/napadenie-1596944492.html
В Приморье задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских
В Приморье задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских
Задержан третий фигурант дела о нападении на полицейских на несогласованном митинге 23 января во Владивостоке, сообщил в четверг РИА Новости представитель УМВД... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:47
2021-02-11T11:28
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595338284_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_74f20d0a5e190e715c24f1c8648d6ee0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Задержан третий фигурант дела о нападении на полицейских на несогласованном митинге 23 января во Владивостоке, сообщил в четверг РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.До этого были задержаны и заключены в СИЗО два подозреваемых, один из которых сам явился к следователю с повинной и, по данным защиты, публично извинился перед полицейскими. Позднее УМВД опубликовало фото еще трех предполагаемых участников потасовок с силовиками.Сейчас 46-летнего горожанина задержали и привезли в региональное управление СК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за "применение насилия" к представителю власти.Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Прошли задержания, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм (из-за опасности массового заражения COVID-19) и нападении на сотрудников полиции и Росгвардии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595338284_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a41f9ab9d8f976b62fe79ba3823bfcb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владивосток, происшествия

В Приморье задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских

10:47 11.02.2021 (обновлено: 11:28 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке
Сотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Задержан третий фигурант дела о нападении на полицейских на несогласованном митинге 23 января во Владивостоке, сообщил в четверг РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.
До этого были задержаны и заключены в СИЗО два подозреваемых, один из которых сам явился к следователю с повинной и, по данным защиты, публично извинился перед полицейскими. Позднее УМВД опубликовало фото еще трех предполагаемых участников потасовок с силовиками.
"Во Владивостоке по подозрению в нападении на сотрудника патрульно-постовой службы во время несанкционированного митинга задержан местный житель... На протяжении двух недель мужчина скрывался от органов следствия, меняя место жительства", - рассказали в полиции.
Сейчас 46-летнего горожанина задержали и привезли в региональное управление СК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за "применение насилия" к представителю власти.
Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.
Люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:04
Так кто же на самом деле здесь власть?
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Прошли задержания, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм (из-за опасности массового заражения COVID-19) и нападении на сотрудников полиции и Росгвардии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 08:00
Как уберечь детей от агитаторов
 
ВладивостокПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния