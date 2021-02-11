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В Приморье задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских
В Приморье задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских
Задержан третий фигурант дела о нападении на полицейских на несогласованном митинге 23 января во Владивостоке, сообщил в четверг РИА Новости представитель УМВД... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:47
2021-02-11T10:47
2021-02-11T11:28
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Задержан третий фигурант дела о нападении на полицейских на несогласованном митинге 23 января во Владивостоке, сообщил в четверг РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.До этого были задержаны и заключены в СИЗО два подозреваемых, один из которых сам явился к следователю с повинной и, по данным защиты, публично извинился перед полицейскими. Позднее УМВД опубликовало фото еще трех предполагаемых участников потасовок с силовиками.Сейчас 46-летнего горожанина задержали и привезли в региональное управление СК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за "применение насилия" к представителю власти.Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Прошли задержания, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм (из-за опасности массового заражения COVID-19) и нападении на сотрудников полиции и Росгвардии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
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владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости.
Задержан третий фигурант дела о нападении на полицейских на несогласованном митинге 23 января во Владивостоке
, сообщил в четверг РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю
.
До этого были задержаны и заключены в СИЗО два подозреваемых, один из которых сам явился к следователю с повинной и, по данным защиты, публично извинился перед полицейскими. Позднее УМВД опубликовало фото еще трех предполагаемых участников потасовок с силовиками.
"Во Владивостоке по подозрению в нападении на сотрудника патрульно-постовой службы во время несанкционированного митинга задержан местный житель... На протяжении двух недель мужчина скрывался от органов следствия, меняя место жительства", - рассказали в полиции.
Сейчас 46-летнего горожанина задержали и привезли в региональное управление СК
РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за "применение насилия" к представителю власти.
Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России
23 и 31 января, а также 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Прошли задержания, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм (из-за опасности массового заражения COVID-19) и нападении на сотрудников полиции и Росгвардии
.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".