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Эксперт рассказал, как позиция США повлияет на развитие ситуации в Мьянме
Эксперт рассказал, как позиция США повлияет на развитие ситуации в Мьянме
Многое в развитии ситуации в Мьянме будет зависеть от позиции США, считает профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:37
2021-02-11T12:37
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
высшая школа экономики (вшэ)
мьянма
сша
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Многое в развитии ситуации в Мьянме будет зависеть от позиции США, считает профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.По его словам, со стороны может показаться, что Мьянма раскололась на "хороших" и "плохих", "демократов" и "военных", однако действительность этой страны гораздо сложнее.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи, остаются под домашним арестом.В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров.
https://ria.ru/20210210/myanma-1596909257.html
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, высшая школа экономики (вшэ), мьянма, сша, в мире

Эксперт рассказал, как позиция США повлияет на развитие ситуации в Мьянме

12:37 11.02.2021
 
© REUTERS / StringerПротест в столице Мьянмы Нейпьидо
Протест в столице Мьянмы Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Многое в развитии ситуации в Мьянме будет зависеть от позиции США, считает профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.
По его словам, со стороны может показаться, что Мьянма раскололась на "хороших" и "плохих", "демократов" и "военных", однако действительность этой страны гораздо сложнее.
Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 22:01
Байден потребовал от военных в Мьянме немедленно сложить полномочия
"Но какими бы ни были национальные особенности и издержки мьянманской демократии, многое будет зависеть от того, чью сторону займут США: захотят ли они финансировать и поддерживать протесты для восстановления прежней демократической власти Аун Сан Су Чжи (лидер НЛД - ред.) или смирятся с властью военных как с неизбежной реальностью", - написал Маслов в своем Telegram-канале.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.
Протест в столице Мьянмы Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 15:46
СМИ сообщили о шести пострадавших на акции протеста в Мьянме
Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.
Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи, остаются под домашним арестом.
В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров.
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныНациональная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиВысшая школа экономики (ВШЭ)МьянмаСШАВ мире
 
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