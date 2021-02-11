Эксперт рассказал, как позиция США повлияет на развитие ситуации в Мьянме
По его словам, со стороны может показаться, что Мьянма раскололась на "хороших" и "плохих", "демократов" и "военных", однако действительность этой страны гораздо сложнее.
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"Но какими бы ни были национальные особенности и издержки мьянманской демократии, многое будет зависеть от того, чью сторону займут США: захотят ли они финансировать и поддерживать протесты для восстановления прежней демократической власти Аун Сан Су Чжи (лидер НЛД - ред.) или смирятся с властью военных как с неизбежной реальностью", - написал Маслов в своем Telegram-канале.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника. Также были арестованы другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.
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Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.
Большинство арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии были освобождены 3-5 февраля, но руководители правительства НЛД, в том числе свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и лидер НЛД, государственный советник Аун Сан Су Чжи, остаются под домашним арестом.
В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров.