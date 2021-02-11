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В Новосибирске мужчина избил подростков, сломавших снеговика
В Новосибирске мужчина избил подростков, сломавших снеговика
В Новосибирске следователи начали проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором мужчина бьет двух подростков, сломавших снеговика. Об этом... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T09:17
2021-02-11T09:17
2021-02-11T13:20
россия
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 11 фев — РИА Новости. В Новосибирске следователи начали проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором мужчина бьет двух подростков, сломавших снеговика. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета.На кадрах можно видеть, как мужчина валит подростков в снег и бьет их руками.По данным следствия, инцидент произошел во второй половине дня 7 февраля на Киевской улице. Подростки повредили снеговика, который стоял у школы, и это увидел проезжавший мимо на автомобиле мужчина. Он подошел к детям и нанес им несколько ударов.Сейчас следователи устанавливают личность мужчины, выясняют обстоятельства произошедшего и причину конфликта.
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Мужчина избивает сломавших снеговика детей
Мужчина в Новосибирске, по предварительным данным, побил двух сломавших снеговика подростков, следователи начали проверку, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором мужчина в Ленинском районе Новосибирска валит в снег двух подростков и наносит им несколько ударов.
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