https://ria.ru/20210211/moskva-1596959528.html

Москва не питает иллюзий о прорыве в отношениях с США, заявил Рябков

Москва не питает иллюзий о прорыве в отношениях с США, заявил Рябков

Москва не испытывает никаких иллюзий о прорыве в отношениях с США при новом американском президенте Джо Байдене, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:05

2021-02-11T12:05

2021-02-11T16:18

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва не испытывает никаких иллюзий о прорыве в отношениях с США при новом американском президенте Джо Байдене, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Рябков рассказал, как могут быть оформлены новые договоренности Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.По его словам, в рамках возможных будущих договоренностей с США потребуется разработать "адекватные верификационные меры". "Мы исходим из того, что они не могут быть "универсальными" и "безразмерными", они должны четко соответствовать предмету и объему конкретных соглашений", - отметил Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что при выработке нового уравнения безопасности также "востребован дополнительный инструментарий реагирования на кризисные ситуации, которые бы несли угрозу прямой военной конфронтации, чреватой применением ядерного оружия". Кроме того, важно заняться выработкой общих подходов к обеспечению безопасности космической деятельности и предотвращения гонки вооружений в космосе."Что касается боезарядов, то предлагаем как и раньше сосредоточиться на развернутой, то есть несущей наибольшую оперативную угрозу части таких арсеналов", - добавил Рябков."Очевидно, что включить все эти элементы в один договор было бы крайне сложно, но мы на этом и не настаиваем. По согласованию сторон договоренности вполне могут быть оформлены пакетом взаимосвязанных соглашений, при необходимости имеющих разный статус", - резюмировал замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20210211/planirovanie-1596954950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сша, в мире