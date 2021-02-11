https://ria.ru/20210211/moskva-1596933098.html

В Москве два стационара возвращаются к плановой работе

В Москве два стационара возвращаются к плановой работе

Два столичных стационара, перепрофилированных для пациентов с COVID-19, возвращаются к плановой работе, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T09:17

2021-02-11T09:17

2021-02-11T11:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

коммунарка (москва)

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Два столичных стационара, перепрофилированных для пациентов с COVID-19, возвращаются к плановой работе, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек", — приводит ее слова Telegram- канал комплекса социального развития столицы.Так, возобновляют обычную работу два крупнейших стационара на две тысячи коек: корпуса городских больниц № 52 и № 5."Сокращают прием пациентов с коронавирусом и резервные госпитали: из работы выводятся порядка 2,7 тысячи коек. Останавливаем прием в трех корпусах госпиталя в Сокольниках, а в Крылатском, АТЦ "Москва" и Коммунарке уменьшится количество коек, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, текущий фонд работы с коронавирусом составит около девяти тысяч коек", — рассказала вице-мэр.В ближайшее время в клиниках проведут специализированную санитарную обработку, а персонал пройдет тестирование на коронавирус.Неделей ранее Ракова рассказала, что к обычной работе возвращаются десять стационаров на 3,2 тысячи коек, прекращают прием пациентов с коронавирусом родеры (временные клиники) на территории 11 ковидных больниц общим фондом 1,3 тысячи коек. В конце января к стандартной работе вернулись больницы имени Иноземцева, имени Юдина, № 51, два корпуса больницы имени Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии.

https://ria.ru/20210208/ogranicheniya-1596507926.html

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