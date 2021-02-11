https://ria.ru/20210211/moshennichestvo-1596956996.html

РБК: Hyundai и Kia пожаловались на мошенничество в судах в Тольятти

РБК: Hyundai и Kia пожаловались на мошенничество в судах в Тольятти

Производители Hyundai и Kia обратились в СК, совет по противодействию коррупции при президенте, а также квалификационную коллегию судей Самарской области с... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:53

2021-02-11T11:53

2021-02-11T21:56

россия

авто

hyundai motor

следственный комитет россии (ск рф)

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рбк (медиагруппа)

kia motors

самарская область

тольятти

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Производители Hyundai и Kia обратились в СК, совет по противодействию коррупции при президенте, а также квалификационную коллегию судей Самарской области с просьбой проверить работу нескольких районных судов в Тольятти. Об этом пишет РБК со ссылкой на обращение производителей от 31 декабря. Представители "Хендэ Мотор СНГ" и "Киа Моторс Россия и СНГ" подтвердили изданию эту информацию.Производители считают, что сотрудники судов могли участвовать в мошеннической схеме. Ее суть, по их утверждению, заключается в следующем: покупатель машины, которая уже была в употреблении, на последнем году гарантийного срока направляет иск к производителю о якобы найденных дефектах. Обычно, как пишет РБК, это связано с проблемами в электронном блоке управления разных систем. Иски, как отмечается, обычно рассматривают одни и те же судьи, а истцов представляет один человек. Экспертизу проводят определенные специалисты.Также в Hyunday и Kia пояснили, что по закону "О защите прав потребителей" устанавливаются короткие сроки удовлетворения требований клиента в рамках гарантийного срока, однако выяснение причин проблем нуждается в более длительных исследованиях. Поэтому производители или автодилеры вынуждены выполнять требования без выяснения причин.При этом производители на основе исследований возвращенных машин заявили, что владельцы сами могли повредить детали автомобиля. Однако суд не учитывает эти данные и взыскивает с производителей или импортера стоимость новой машины вместе с неустойками и штрафами, говорится в статье.В "Хендэ Мотор СНГ" ущерб оценили в 30 миллионов рублей по уже завершенным делам и еще в 40 миллионов рублей по тем, что находятся в судах. В "Киа Моторс Россия и СНГ" не уточнили размер ущерба.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/moshenniki-1596933371.html

https://ria.ru/20210204/moshenniki-1596002784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, hyundai motor, следственный комитет россии (ск рф), снг, рбк (медиагруппа), kia motors , самарская область, тольятти