https://ria.ru/20210211/mimimizhka-1596982542.html

Видеоблогер рассказал, сколько можно заработать на TilTok

Видеоблогер рассказал, сколько можно заработать на TilTok

Видеоблогер Никита Мимимижка в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой рассказал, сколько можно зарабатывать в месяц, снимая ролики в TikTok. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:29

2021-02-11T17:29

2021-02-11T17:29

шоубиз

tiktok

стиль жизни

знаменитости

звезды

деньги

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Видеоблогер Никита Мимимижка в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой рассказал, сколько можно зарабатывать в месяц, снимая ролики в TikTok. Тиктокер сразу отметил, что всегда получается по-разному. "Но будем брать от 300 тысяч до 800 тысяч рублей", — озвучил сумму 18-летний Никита. Сейчас на его страницу подписано 5,3 миллиона пользователей. На вопрос ведущей о том, на что Мимимижка тратит такие деньги, блогер ответил "я не знаю". Но, по его словам, большая часть средств уходит на одежду, походы в рестораны и встречи с друзьями. Никита Мимижка рассказал, что его основной заработок складывается из доходов от рекламы. Точную сумму за один ролик с его участием тиктокер не озвучил, так как все зависит от задания и заказчика. Но он отметил, что цифры в прайсе всегда "огромные".

https://ria.ru/20210127/milokhin-1594821745.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, стиль жизни, знаменитости, звезды, деньги