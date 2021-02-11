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Видеоблогер рассказал, сколько можно заработать на TilTok
Видеоблогер рассказал, сколько можно заработать на TilTok
Видеоблогер Никита Мимимижка в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой рассказал, сколько можно зарабатывать в месяц, снимая ролики в TikTok. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:29
2021-02-11T17:29
2021-02-11T17:29
шоубиз
tiktok
стиль жизни
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Видеоблогер Никита Мимимижка в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой рассказал, сколько можно зарабатывать в месяц, снимая ролики в TikTok. Тиктокер сразу отметил, что всегда получается по-разному. "Но будем брать от 300 тысяч до 800 тысяч рублей", — озвучил сумму 18-летний Никита. Сейчас на его страницу подписано 5,3 миллиона пользователей. На вопрос ведущей о том, на что Мимимижка тратит такие деньги, блогер ответил "я не знаю". Но, по его словам, большая часть средств уходит на одежду, походы в рестораны и встречи с друзьями. Никита Мимижка рассказал, что его основной заработок складывается из доходов от рекламы. Точную сумму за один ролик с его участием тиктокер не озвучил, так как все зависит от задания и заказчика. Но он отметил, что цифры в прайсе всегда "огромные".
https://ria.ru/20210127/milokhin-1594821745.html
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tiktok, стиль жизни, знаменитости, звезды, деньги
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости
. Видеоблогер Никита Мимимижка в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой рассказал
, сколько можно зарабатывать в месяц, снимая ролики в TikTok.
Тиктокер сразу отметил, что всегда получается по-разному. "Но будем брать от 300 тысяч до 800 тысяч рублей", — озвучил сумму 18-летний Никита. Сейчас на его страницу подписано 5,3 миллиона пользователей.
На вопрос ведущей о том, на что Мимимижка тратит такие деньги, блогер ответил "я не знаю". Но, по его словам, большая часть средств уходит на одежду, походы в рестораны и встречи с друзьями.
Никита Мимижка рассказал, что его основной заработок складывается из доходов от рекламы. Точную сумму за один ролик с его участием тиктокер не озвучил, так как все зависит от задания и заказчика. Но он отметил, что цифры в прайсе всегда "огромные".