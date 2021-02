Adventum и OWOX будут официальными партнерами конференции "Матемаркетинг"

https://ria.ru/20210211/matemarketing-1596999113.html

Adventum и OWOX, организаторы конференции по веб-аналитике Go Analytics!, сообщили о трансформации формата мероприятия и объединении с конференцией по... РИА Новости, 11.02.2021

МОСКВА, 11 фев — ООО "Матемаркетинг". Adventum и OWOX, организаторы конференции по веб-аналитике Go Analytics!, сообщили о трансформации формата мероприятия и объединении с конференцией по маркетинговой аналитике "Матемаркетинг".Евгения Грунис, генеральный директор AdventumДля команд Adventum и OWOX конференция Go Analytics! была очень важным проектом, за время существования которого нам удалось собрать уникальный контент и комьюнити. 2020 год задал новый тренд на коллаборации в бизнесе для объединения совместных усилий, поэтому мы верим, что совместно с "Матемаркетингом" мы сможем усилить развитие аналитического комьюнити в России.Владислав Флакс, основатель OWOXНа сегодняшний день, Go Analytics выполнила те задачи, которые мы и рынок ставили перед ней. Я вижу огромный смысл в том, чтобы сделать знания доступными как можно большему кругу аналитиков и маркетологов. Поэтому мы рады возможности реализовывать эту миссию в будущем с командой Матемаркетинга. Уверен, что все кому нравится Go Analytics!, найдут для себя много ценного на Матемаркетинге.Алексей Никушин, генеральный директор МатемаркетингОт лица команды Матемаркетинга я выражаю признательность компаниям OWOX и Adventum за оказанное доверие. Матемаркетинг обеспечит дальнейшее развитие всех интересных проектов и наработок, а также сможет воплотить в жизнь идеи в новых форматах. Adventum и OWOX становятся официальными партнёрами весенней конференции "Матемаркетинг: Trends & Showcases", которая будет проходить в конце мая и получают доступ к уникальной аудитории и опыту более 5000 членов нашего сообщества. Конференция Go Analytics проходила ежегодно с 2014 года и собирала порядка 500 участников из сфер аналитики, интернет-маркетинга, а также руководителей и владельцев бизнеса. Спикерами выступали практикующие аналитики из Яндекс, Google, Ozon и других компаний, а также приглашенные зарубежные эксперты: Симо Ахава, Брайан Клифтон, Криста Сейден и др."Матемаркетинг" с 2017 года объединяет маркетинговых и продуктовых аналитиков, проводит крупнейшую в России и СНГ конференцию по маркетинговой аналитике и управляет сообществами специалистов в области работы с маркетинговыми и продуктовыми данными.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

